خطيرة جدا.. التهاب اللثة يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بدأ الفيروس التاجي على شكل عدد صغير من حالات الالتهاب الرئوي لسبب غير معروف وتم تحديده لاحقًا على أنه فيروس جديد يسمى Covid-19.





وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن 80٪ من الناس سيعانون فقط من أعراض البرد الخفيف ويتعافون بشكل جيد دون الحاجة إلى علاج في المستشفى. لكن يمكن أن يتطور إلى مرض أكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي الذي يتطلب دخول المستشفى لواحد من كل ستة أشخاص





بصرف النظر عن كونك مسنًا ، تشمل عوامل الخطر الأخرى ضعف المناعة من حالة طبية أساسية أو تناول بعض الأدوية والتدخين وسوء نظافة الفم وفقال bishopsgatedental









لسوء الحظ ، لا يمكننا تغيير سننا أو تاريخنا الطبي ، لكن يمكننا فعل شيء حيال نظافة الفم وحالة التدخين.





نعلم جميعًا أن تسوس الأسنان وأمراض اللثة من علامات ضعف صحة الفم ، لكن هل تعلم أنها تزيد أيضًا من خطر الإصابة بعدوى الرئة ويرتبط الالتهاب الرئوي بسوء صحة الفم وأمراض اللثة.





تتناغم البكتيريا المفيدة والبكتيريا الممرضة الضارة في الفم الصحي. يؤدي تراكم الترسبات السنية إلى اختلال التوازن ، كما أن النمو المفرط للبكتيريا الضارة يسبب مشاكل للأسنان واللثة وكذلك باقي الجسم بما في ذلك الرئتين.





يمكن للبكتيريا أن تدخل رئتينا عندما نستنشق ويمكنها العيش والنمو هناك. يمكن أن تمنع أجهزتنا المناعية عادة البكتيريا من التسبب في مشاكل ، ولكن عندما تكون أجهزتنا المناعية منخفضة أو مشغولة بمكافحة فيروس آخر أو عدوى ، يمكن أن تلتهب الرئتان وهناك خطر من أن يؤدي ذلك إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي. بالإضافة إلى أنه يمكن أن يجعل أمراض الرئة المزمنة أسوأ.





يمكن أن تؤدي البكتيريا من لوحة الأسنان إلى أمراض اللثة. هذا مرض متقدم في اللثة يؤثر على الأنسجة الداعمة للأسنان مما يؤدي إلى تكسر العظام المحيطة بها. عندما يحدث هذا الانهيار ، فإنه يسمح للبكتيريا بالدخول إلى مجرى الدم والوصول إلى أنسجة القلب والرئة.





تم العثور على هذه البكتيريا أيضًا في أنابيب التنفس للمرضى الخاضعين للتهوية حيث أنه عندما يكون هناك حمولة بكتيرية عالية في الفم تنتقل عبر الأنابيب إلى الرئتين مما يجعل حالتهم أسوأ وأصعب في العلاج.





ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أن روتين نظافة الفم الجيدة يمكن أن يساعد في منع حدوث ذلك ولن يشكرك أسنانك على ذلك فحسب ، بل سيكون جسمك أكثر صحة في نفس الوقت.





بينما نحن في حالة إغلاق ، فمن السهل أن نتخلى عن روتيننا المعتاد ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على صحتنا العقلية خاصة خلال مثل هذا الوقت غير المستقر. سيساعدنا وجود روتين على الشعور بأننا استعدنا بعض السيطرة ويساعدنا في حماية صحتنا وعافيتنا.





إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أنك بصحة جيدة.





على الرغم من أنك قد تعمل من المنزل ، تأكد كل صباح من الخروج من ملابسك والاستحمام وارتداء ملابسك.





نظف أسنانك كل صباح قبل الإفطار على خط اللثة بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد ونظفها بين الأسنان بالخيط أو الفرشاة.





حافظ على نظام غذائي صحي متوازن للشعور بالرضا والحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك.





تجنب تناول الوجبات الخفيفة أو الرعي على مدار اليوم خاصةً على الأطعمة عالية المعالجة والسكرية والتي تزيد من مستويات البكتيريا في فمك ويمكن أن تسبب تسوس الأسنان ، بالإضافة إلى أننا نعلم جميعًا أنها ليست مفيدة لمحيط الخصر لدينا!





في حين أنك توفر الوقت كل يوم وليس في التنقلات الشاقة ، تأكد من الخروج يوميًا لبعض الهواء النقي وممارسة الرياضة حتى لو كان ذلك مجرد نزهة لطيفة ، فستظل تطلق تلك الإندورفين التي تجعلنا نشعر بالراحة وتساعد في تقليل التوتر والقلق .





تأكد من الحصول على نوم جيد كل ليلة ، لذلك حاول تجنب إغراء الإفراط في تناول الطعام في الساعات الأولى لأنك لم تستيقظ للعمل في الصباح. النوم ضروري لإصلاح أجسامنا ويمكن أن يكون للحرمان من النوم تأثير كبير على صحتنا الجسدية والعقلية.





ولا تنس تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط قبل الذهاب إلى الفراش