بعد التحذير من التهاون في الإجراءات الاحترازية.. مخاطر التخلي عن الكمامة وأخطاء ارتدائها ونصائح لمواجهة الحر

يريد خبراء الصحة أيضًا تذكير الناس بغسل الأقنعة التي لا تستخدم لمرة واحدة وربما حتى القليل منها و

"نحن نتفاعل مع الناس في عدة أماكن مختلفة ونواجه جراثيم في كل هذه الأماكن المختلفة ، لذا فإن غسلها يدويًا يمكن أن يكون طريقة جيدة للقيام بذلك. لقد فعلت هذا ببعض الماء ومنظفات الغسيل أو المبيضات. يمكنك أيضًا رميها في الغسالة إذا كان لديك كمامة من القطن فقط قم برميها في الغسالة الخاصة بك وغسلها بانتظام لأن هذه طريقة أخرى جيدة حقًا لوقف انتشار COVID-19 ، "قال دكتور تايلور.