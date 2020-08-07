بعد التحذير من التهاون في الإجراءات الاحترازية.. مخاطر التخلي عن الكمامة وأخطاء ارتدائها ونصائح لمواجهة الحر

الحكومة تحذر من التخلي عن ارتداء الكمامة
مخاطر التهاون في ارتداء الكمامة
اخطاء نفعلها عند ارتداء الكمامة
5 نصائح لمواجهة الحر أثناء ارتداء الكمامة
حذَّر أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، المواطنين من خطورة الإحساس الزائف بالأمان نتيجة تراجع الإصابات بـفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الفترة الماضية والتخلي عن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي .
وقد يساعد ارتداء قناع الوجه " الكمامة " على منع انتشار العدوى ومنع الفرد من الإصابة بأي جراثيم معدية محمولة في الهواء.
عندما يسعل شخص ما ، يتحدث ، يعطس ، يمكنه إطلاق الجراثيم في الهواء التي قد تصيب الآخرين بالجوار. أقنعة الوجه هي جزء من استراتيجية مكافحة العدوى للقضاء على التلوث المتبادل.
يريد خبراء الصحة أيضًا تذكير الناس بغسل الأقنعة التي لا تستخدم لمرة واحدة وربما حتى القليل منها و"نحن نتفاعل مع الناس في عدة أماكن مختلفة ونواجه جراثيم في كل هذه الأماكن المختلفة ، لذا فإن غسلها يدويًا يمكن أن يكون طريقة جيدة للقيام بذلك. لقد فعلت هذا ببعض الماء ومنظفات الغسيل أو المبيضات. يمكنك أيضًا رميها في الغسالة إذا كان لديك كمامة من القطن فقط قم برميها في الغسالة الخاصة بك وغسلها بانتظام لأن هذه طريقة أخرى جيدة حقًا لوقف انتشار COVID-19 ، "قال دكتور تايلور.
ونصحت منظمة الصحة العالمية ، في وثيقة معلوماتية حول كيفية ارتداء أقنعة النسيج غير الطبية بأمان ، بعدم ارتكاب الأخطاء التالية:
* لا ترتدي قناع يبدو تالفًا.
* لا ترتدي قناع فضفاض.
* لا ترتدي القناع تحت أنفك.
* لا تزيل القناع عندما يكون هناك أشخاص على مسافة متر.
* تجنب ارتداء قناع يجعل من الصعب عليك التنفس من خلاله.
* لا ترتدي قناع متسخ أو مبلل.
* لا تشارك القناع الخاص بك مع الآخرين.
كما يشهد فصل الصيف طقسا حارًا ورطبًا ما يجعل ارتداء الكمامة أمرًا لا يطاق إذا كنت بالخارج تحت أشعة الشمس لذلك قد تشعر بعرق على القماش أو تجد صعوبة في وصول الهواء البارد إلى رئتيك ما يجعل الأمر مرهقًا.
وعرض موقع health طرق صحيحة لارتداء الكمامة في الطقس الحار :
اختر مادة باردة قابلة للتنفس
اختار الكمامة المزدوجة والتي تحتوي على فلتر لسهولة التنفس ودخول الهواء وعدم الاختناق في الجو الحار.
منع تهيج الجلد
ارتداء قناع مضغوط على وجهك لفترات طويلة يمكن أن يسبب تهيج الجلد مثل حب الشباب أو الطفح الجلدي ويقترح اختيار قناع مصنوع من القطن ، وهو عادة ما يكون أقل تهيجًا للبشرة من الأقمشة الأخرى
أحضر أقنعة متعددة
إذا كنت تعلم أنك ستبقى في مكان عام لفترة طويلة من الوقت ففكر في إحضار أقنعة إضافية حتى تتمكن من استبدالها بأخرى نظيفة حسب الحاجة ويمكن أن يعرق العرق والرطوبة من أنفاسك نسيج القناع ، مما يجعله أقل فعالية في تصفية الجسيمات المحمولة جوا فقم بتغيير القناع إذا لاحظت أن القماش يبدو رطبًا أو مبللًا .
منع السخونة الزائدة
قد يؤدي ارتداء قناع على الفم والأنف إلى زيادة صعوبة التنفس ، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من حالات قائمة ، مثل الربو أو رهاب الأماكن المغلقة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
في الطقس الحار يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضيق التنفس ويسمح بتراكم الحرارة في الجسم ، مما يؤدي إلى أمراض مثل الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس يقترح العلماء أنه للحفاظ على البرودة أثناء ارتداء القناع ، تجنب البقاء في الخارج في الشمس المباشرة لفترة طويلة جدًا والبقاء رطبًا وتشير إلى أنك قد تحتاج إلى شرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد في الصيف لتعويض زيادة التعرق.