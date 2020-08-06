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أخبار البلد

الصحة تقدم إرشادات للوقاية من فيروس كورونا بالفنادق

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن إرشادات الوقاية من فيروس كورونا في الفنادق.

وأوضحت الوزراة الإرشادات كالتالي:-

قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.

تطهير أمتعة النزلاء عند الوصول إلى الفندق والمغادرة منها.

توفير مطهر اليدين الكحولي في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

تطهير الأسطح والأماكن المشتركة بانتظام.

إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونية أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

 الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة.

 في حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك.
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