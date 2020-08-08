درجة الحرارة لا تؤثر عليه.. استشاري جهاز هضمي يوضح كيفية القضاء على فيروس كورونا

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمى بقصر العيني، إن تحذير رئيس مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا حقيقي وفى محله، مشيرا إلى أنه من أجل القضاء على أى أزمة عالمية يجب وجود تطعيم ولن تكون فعاليته عظيمة كما يدعى البعض.





وأضاف "المنيسي"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أى أزمة عالمية تستلزم وجود الدواء، حيث إن مصر نجحت فى توفير الدواء الشافى للحالات الحرجة وتقليل مدة وجود الرعاية، موضحا أنها تصدره إلى 127 دولة، إلا أن حتى تلك اللحظة لا يوجد علاج مطلق شافٍ من هذا الفيروس وفعاليتها من 40 إلى 60%.





وأوضح أنه يجب أن تتوافر المناعة المجتمعية من أجل القضاء على كورونا، لافتا إلى أنها فى حالة وجود إصابة من 60 إلى 70% أو تطعيم 70% من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الإجراء الاحترازي وهو ضرورى الآن من ارتداء الكمامة للسليم والمريض.





وأكد أن أداء وزارة الصحة المصرية والدولة كان عظيما حيال أزمة فيروس كورونا، متابعا أن منظمة الصحة العالمية أشادت به والعالم كله.





وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف لا يقضى على فيروس كورونا، بل يحد منه فقط، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والمنطقة الجنوبية تعتبر من الأماكن شديدة الحرارة.