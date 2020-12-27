آداب القاهرة تعلن استكمال الدراسة أونلاين

أعلن الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، استكمال الفصل الدراسى الأول أونلاين، وذلك من خلال عرض ما تبقى من المحاضرات أونلاين عبر منصة البلاكبورد حتى امتحانات الفصل الدراسى الأول لمنع إصابة الطلاب بفيروس كورونا .











وقال كامل، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الامتحانات الشفوية ستبدأ بالكلية يوم السبت الموافق 9 يناير 2021، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021.









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وأضاف أن الكلية تستعد لبدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 12 من يناير المقبل، حيث يتم إجراء الامتحان الخاص بمادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية في هذا اليوم، كما يتم إجراء باقي الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 16 من شهر يناير ، حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021









وأكد عميد كلية الآداب التزام الكلية بالجدول الذي وضعه مجلس الجامعة، مشيرًا إلى التأكيد الكامل على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، من حيث دخول جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكمامات، وكذلك دخولهم من بوابات التعقيم الإلكتروني وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم، ومنع التجمعات بينهم، وخروج الطلاب من مقر الكلية بعد الانتهاء من الامتحان مباشرة.