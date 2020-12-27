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رياضة

بالكاجوال.. أشرف بن شرقي يتألق في جلسة تصوير جديدة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:26 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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محمد بدران

شارك المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وظهر أشرف بن شرقي خلال الصورة وهو داخل منزلة بإطلالة كاجوال، وعلق قائلًا "بارد ليس باردًا" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويلتقي الزمالك مع سموحة غدا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد "برج العرب"، في إطار مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة للإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة.

وخلت قائمة اللاعبين من مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء وضم التشكيل :-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا"-  أشرف بن شرقي - حسين فيصل

خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد

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