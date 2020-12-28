ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اضرب في 20.. طبيبة بـ قصر العيني: إصابات كورونا تشهد ارتفاعا كبيرا.. وعائلات بأكملها مصابة |فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:49 م
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قالت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الامراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن هناك ارتفاعا ملحوظا وكبيرا في إصابات فيروس كورونا في مصر .


وأضافت مايسة شرف الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "عدد الحالات المسجلة في وزارة الصحة هي الحالات التي تم تسجيلها بإجراء مسحة في المعامل المركزية لوزارة الصحة".


وتابعت شرف الدين:"  بدأنا نرى عائلات بأكملها مصابة بفيروس كورونا وممكن نضرب الحالات المصابة المعلنة في 20"، مضيفة:" الموجة الثانية تشهد سرعة انتشار كبيرة".


وأكملت:"  قد يكون الفرد مصابا بفيروس كورونا حال ظهور أعراض الطفح الجلدي مصحوبا بحرارة مرتفعة وتكسير في الجسم ويكون الطفح الجلدي غير مبرر او مفهوم ".


وطالبت مايسة شرف الدين المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم المكوث في الأماكن المغلقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل شعرت بها؟.. علامات خفية تؤكد إصابتك بـ كورونا من قبل

عوض تاج الدين يكشف خبرا سارا بخصوص لقاح الإنفلونزا ..فيديو

كورونا فى مصر.. مستشار الرئيس يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

ظهور الموجة الثانية بمصر فى هذه الحالة.. عوض تاج الدين يوضح.. فيديو

الطفح الجلدي من أعراض كورونا .. دراسة تكشف أنواعه

إضرب الأعداد في 20.. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة مدوية عن الأعداد الحقيقية لإصابات كورونا

ترشيحاتنا

بعد قرار عرضها على شاهد .. 5 معلومات عن مسرحية بودى جارد آخر أعمال عادل إمام

الأهلي يحتفل بشفاء موسيماني بـ 4 أهداف في شباك الاتحاد السكندري.. ويتصدر جدول الدوري

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

وزيرة الصحة تكشف عن 3 محافظات يمثلون 60٪ من إجمالي الإصابات.. فيديو

Advertisements

طفح جلدي وعسر هضم.. أعراض جديدة تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا | تفاصيل

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

10 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

تركى الشيخ يعرض التدخل لإنقاذ صفقة سيرينيو ويصدم مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز رخيص من الفيتامينات العلاجية .. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفجل يوميا ؟

عقد قران حفيد الفنان الراحل محمد رضا ..صور

تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم