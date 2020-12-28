اضرب في 20.. طبيبة بـ قصر العيني: إصابات كورونا تشهد ارتفاعا كبيرا.. وعائلات بأكملها مصابة |فيديو

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الامراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن هناك ارتفاعا ملحوظا وكبيرا في إصابات فيروس كورونا في مصر . إصابات









وأضافت مايسة شرف الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "عدد الحالات المسجلة في وزارة الصحة هي الحالات التي تم تسجيلها بإجراء مسحة في المعامل المركزية لوزارة الصحة".









وتابعت شرف الدين:" بدأنا نرى عائلات بأكملها مصابة بفيروس كورونا و ممكن نضرب الحالات المصابة المعلنة في 20"، مضيفة:" الموجة الثانية تشهد سرعة انتشار كبيرة".









وأكملت:" قد يكون الفرد مصابا بفيروس كورونا حال ظهور أعراض الطفح الجلدي مصحوبا بحرارة مرتفعة وتكسير في الجسم ويكون الطفح الجلدي غير مبرر او مفهوم ".









وطالبت مايسة شرف الدين المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم المكوث في الأماكن المغلقة .



