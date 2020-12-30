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مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل بطاطس ودجز مقرمشة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
بطاطس ودجز من الأكلات اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من المحلات وتناولها، لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة، طريقة عمل  بطاطس ودجز مقرمشة في المنزل.


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مقادير بطاطس ودجز مقرمشة

6 ثمرة بطاطس بالقشر ودجز نصف سلقة
2 كوب دقيق 
ملعقة كبيرة نشا 
كركم 
زنجبيل بودرة 
ملح 
فلفل أسود 
بابريكا 
2 فص ثوم مفروم  أو بودرة ثوم
شطة 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
زيت للقلي

- للتقديم 
خس 
صوص ثاوزاند آيلاند 


طريقة تحضير بطاطس ودجز مقرمشة

- يخلط الدقيق والبيكينج باودر ونشا
- تتبل البطاطس بملح وفلفل وزنجبيل وبودرة ثوم وكركم وبابريكا وشطة
-  تغلف البطاطس بخليط الدقيق والنشا
-  تقلى في زيت غزير حتى تحمر
- تقدم مع صوص ثاوزاند آيلاند وخس
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