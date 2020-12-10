طريقة بسيطة لعمل بطاطس الودجز

البطاطس الودجز، طبق جانبي يعشقه الكثير من الأطفال لذلك يمكنك تحضيره بسهولة لأطفالك بأبسط الخطوات، للشيف أميرة شنب.

البطاطس النيئة

يجب الانتباه أن البطاطس الودجز لا تحضر بالبطاطس النيئة بل يجب أن تسلق في مياه مغلية لمدة 5 دقائق لا أكثر ولا أقل، حتى لا تبقى نيئة أو تتفتت مع التسوية الطويلة.



التقطيع

لا تقطع البطاطس بأحجام كبيرة جدًا أو صغيرة؛ حتى تبقى بشكلها وتتحمل التسوية التي تبدأ بالسلق ثم الشوي في الفرن.



البهارات الطازجة

عند تتبيل البطاطس الودجز بعد السلق وقبل دخولها الفرن، يجب أن تتبل بتوابل وبهارات ناعمة بودرة وليس توابل ورقية طازجة كاملة الحجم لأنها ستحترق عند دخولها الفرن مع الحرارة وتفسد طعم البطاطس.

