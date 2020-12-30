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اقتصاد

للتطوير ورفع الكفاءة.. وفد وزارة التخطيط يتفقد مستشفيات التكامل بمحافظة الجيزة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

استهل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة السيد إسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، الزيارات الميدانية المقرر عقدها لـ مستشفيات التكامل، وذلك بزيارة مستشفتي بهرمس ووردان التكاملي بـ محافظة الجيزة وذلك بمشاركة ممثلي المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة اللجنة الوزارية لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة حرص الوزارة علي متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات وذلك في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة، مضيفة أن الدولة حريصة علي استكمال ومتابعة تنفيذ وتطوير وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلي رأسها مشروعات الصحة والتعليم.


وأوضحت السعيد أنه الهدف من مستشفيات التكامل وقت إنشاءها تمثل في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشارت السعيد إلي أن الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2023 - 2021) تتضمن عددًا من المحاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ومحوري التحول الرقمي، والتدخل التشريعي، وتتضمن الخطة كذلك مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل علي تنفيذ المشروع.

ومن جانبه أوضح السيد اسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة أن الزيارة الحالية جاءت كبداية لسلسلة من الزيارات سيقوم بها وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمستشفيات التكامل بالمحافظات، لافتًا إلي أن الهدف من تلك الزيارة يتمثل في الوقوف علي المعوقات التي تواجه العمل بالمستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل واستغلال تلك المستشفيات بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والأسرة وتحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات.
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