فعالة ضد كورونا.. طريقة عمل البليلة بالمكسرات

تساعد العديد من الأطعمة على التدفئة في فصل الشتاء، وأهمها البليلة، كما انها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمغذيات التي تفيد الصحة بشكل جيد وخاصة بعدما ثبت فاعليتها ضد كورونا.
وإليكم طريقة عمل البليلة للشيف نجلاء الشرشابي..
مقادير بليلة بالمكسرات
2 كوب قمح مسلوق
1 لتر لبن
1 كوب سكر
1 كوب مكسرات حسب الرغبة
رشة قرفة ناعمة
2 عود قرفة عيدان
1 كوب قشطة طازجة
طريقة تحضير بليلة بالمكسرات
* يسخن اللبن مع السكر ثم تضاف القشطة وتقلب جيدا حتى يذوب السكر
* ثم يضاف القمح ورشة قرفة وتترك حتى تمام الغليان
* ثم تقدم في أطباق التقديم وتضاف إليها المكسرات والقشطة وتقدم.
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