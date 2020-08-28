طريقة عمل البليلة لمرضى حساسية الألبان

طريقة عمل البليلة بدون لبن من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ ومناسبة للاصحاب حساسية الالبان وهناك طرق مختلفة لعمل البليلة واليكم طريقة سهلة لعمل البليلة بدون لبن.
وتعتبر البليلة من أسهل الاطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ ويفضلها الكبير والصغير ولا تحتاج للكثير من المكونات لانها وجبة اقتصادية ومناسبة لميزانية بيتك.
وطريقة عمل البليلة من الوصفات التي تحتاج إلى تكات وطرق مختلفة فهناك طريقة عمل البليلة بدون لبن وطريقة عمل البليلة الصيامي وطريقة عمل البليلة بالنشا والكثير من الطرق.
طريقة عمل البليلة بدون لبن
لدى البعض حساسية من الالبان ولكن البليلة من أشهي الحلوي التي يتم صنعها في المنزل لذلك سنقدم لكم طريقة عمل البليلة بدون لبن.
مقادير عمل البليلة بدون لبن
1/4 كيلو جرام قمح
ملعقة أرز
ماء مغلي
سكر
فانيليا
مكسرات
سوداني للتزيين
طريقة عمل البليلة بدون لبن
تنقع حبوب القمح حوالى من 6 :12 ساعة تصفى ويضاف إليها الماء النظيف
- وتوضع فى إناء على النار مع ملعقة الأرز المغسول وتُترك حتى تنضُج ثم يضاف إليها السكر والفانيليا .
- يتم تزيين البليلة بالمكسرات والسوداني ويتم تقديمها.
وتعتبر البليلة من أسهل الاطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ ويفضلها الكبير والصغير ولا تحتاج للكثير من المكونات لانها وجبة اقتصادية ومناسبة لميزانية بيتك.
وطريقة عمل البليلة من الوصفات التي تحتاج إلى تكات وطرق مختلفة فهناك طريقة عمل البليلة بدون لبن وطريقة عمل البليلة الصيامي وطريقة عمل البليلة بالنشا والكثير من الطرق.
طريقة عمل البليلة بدون لبن
لدى البعض حساسية من الالبان ولكن البليلة من أشهي الحلوي التي يتم صنعها في المنزل لذلك سنقدم لكم طريقة عمل البليلة بدون لبن.
مقادير عمل البليلة بدون لبن
1/4 كيلو جرام قمح
ملعقة أرز
ماء مغلي
سكر
فانيليا
مكسرات
سوداني للتزيين
طريقة عمل البليلة بدون لبن
تنقع حبوب القمح حوالى من 6 :12 ساعة تصفى ويضاف إليها الماء النظيف
- وتوضع فى إناء على النار مع ملعقة الأرز المغسول وتُترك حتى تنضُج ثم يضاف إليها السكر والفانيليا .
- يتم تزيين البليلة بالمكسرات والسوداني ويتم تقديمها.