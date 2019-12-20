تعد البليلة هي احدي الاطعمة الدافئة والمناسبة ليوم الاجازات ومناسبة لتناولها في الصباح علي الفطار ولذلك يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل البليلة في المنزل.



المقادير:

كوب قمح مصرى .

3 كوب .ماء لسلق القمح

2كوب حليب كامل الدسم محلى بالسكر او العسل الصافى

1 ملعقة صغيرة جوز هند ناعم ومكسرات حسب الرغبة ويمكن وضع قطع من التمر الناشف و الفانيلا

ملعقة كبيرة قشطة



الطريقة:



اسلقى القمح فى الماء لحين ما ينضج ويترك ساعتين مغطى لكى يتفتح

يجب أن يكون القمح منقى ومنقوع بالماء ليلةكاملة

أسكبى منه مغرفتين فى طبق التقديم ويسكب فوقها الحليب والمكسرات وفانيليا ويوضع فوقه ملعقة كبيرة قشطة.

وبالهنا والشفا