عم الناس.. إيمي سمير غانم توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة رومانسية، لزوجها، حسن الرداد، احتفالا بعيد ميلاده الـ 36.
ونشرت إيمي سمير غانم صورة لزوجها حسن الرداد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت عليها: أتمنى أن يكون عيد الميلاد هذا بداية عام مليء بالتوفيق والصحة الجيدة والسعادة عيد ميلاد سعيد يا عم الناس .
وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات ما بين: "ربنا يسعدكم . سنة جميلة عليكم ،ربنا يخليكوا لبعض ".
وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل عزمي وأشجان مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم وهو العمل الذي يحمل الطابع الكوميدى حول زوجين نصابين ويرتكبون عديد من المشاكل.