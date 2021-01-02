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توك شو

طارق الشناوي: كنت حاسس برحيل وحيد حامد منذ أشهر.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 06:39 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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هاني حسين
نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الكاتب والسيناريست وحيد حامد والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال طارق الشناوي في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "وحيد حامد كان يكتب ما يقوله الناس في الشارع لكن بأسلوب ابداعي".

وأضاف طارق الشناوي: "وحيد حامد كان لديه قدرة كبيرة لأخذ وجدان الناس ويحوله إلى جمل حوارية وابداع على الشاشة".

وتابع طارق الشناوي: "وحيد حامد كان قادرا على عبور الحدود، وكان يتحاور مع أبطاله على الورق اثناء الكتابة".

وأكمل طارق الشناوي: "كانت تجمعني علاقة طويلة مع وحيد حامد وكنت أسافر معه لمهرجان كان، وخلال الاشهر الاخيرة كنت بحس انه بيقول سلام عليكم وانه سوف يرحل قريبا".
 
وتوفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.
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