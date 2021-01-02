طارق الشناوي: كنت حاسس برحيل وحيد حامد منذ أشهر.. فيديو

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الكاتب والسيناريست وحيد حامد والذي وافته المنية صباح اليوم.





وقال طارق الشناوي في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "وحيد حامد كان يكتب ما يقوله الناس في الشارع لكن بأسلوب ابداعي".





وأضاف طارق الشناوي: "وحيد حامد كان لديه قدرة كبيرة لأخذ وجدان الناس ويحوله إلى جمل حوارية وابداع على الشاشة".





وتابع طارق الشناوي: "وحيد حامد كان قادرا على عبور الحدود، وكان يتحاور مع أبطاله على الورق اثناء الكتابة".





وأكمل طارق الشناوي: "كانت تجمعني علاقة طويلة مع وحيد حامد وكنت أسافر معه لمهرجان كان، وخلال الاشهر الاخيرة كنت بحس انه بيقول سلام عليكم وانه سوف يرحل قريبا".

وتوفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.



