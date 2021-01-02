قياس الملابس لا ينقل العدوى.. وزيرة الصحة ترد على نقص الأكسجين بالمستشفيات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك أي نقص في الأكسجين في المستشفيات، مشيرة إلى أن لدينا مخزونًا استراتيجيًا من الاكسجين وتمت زيادة عدد تنكات الأكسجين بالمستشفيات.





وأضافت "زايد"، خلال تصريحات تلفزيونية: أن الأكسجين مُتوفر دائمًا، مشيرة إلي أن فترة ملء التانك فترة عادية يكون فيها الإمداد مؤمن قبل عملية ملء التانك.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن قياس الملابس في حد ذاته لا ينقل عدوى فيروس كورونا المستجد.





وأضافت وزارة الصحة، أن عدوى فيروس كورونا تنتقل من خلال لمس الأسطح بالأيدي ثم وضعها على الأنف أو الفم، أو اقتراب الملابس من الفم أو الأنف.





وأكدت الوزارة على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون قبل لمس الأشياء.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 721 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112826 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 139471 حالة من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها، و7687 حالة وفاة.