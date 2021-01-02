الصحة: التطعيم باللقاح الصيني ضد كورونا بين الأسبوعين الثاني والثالث من يناير

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها اجتمعت مع وزير الداخلية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه تم تحديد أماكن تطعيم اللقاح الصيني.





وأضافت "زايد"، في تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس السيسي أعطى توجيه اليوم للهيئة الهندسية أن تتابع بشكل نهائي مدى جاهزية الأماكن.





وأشارت إلي أنه بمجرد وصول الشحنة الثانية سوف تتم مرحلة التلقيح خلال فترة قريبة جدًا، موضحة أن فترة التطعيم بلقاح كورونا ستتم ما بين الأسبوع الثانى والثالث من يناير.



