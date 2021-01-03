فاضي شوية لـ حمزة نمرة تتخطى 4 ملايين مشاهدة وتواصل تصدر يوتيوب.. فيديو

حققت أغنية "فاضي شوية" لـ المطرب حمزة نمرة نجاحا كبيرا، حيث إحتلت التريند رقم 1 على موقع "يوتيوب" وتخطت 4 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب





تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة".





ومايهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة .. إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".



