بايدن وترامب يتوجهان إلى جورجيا قبل جولات الإعادة في مجلس الشيوخ

ينظم الرئيسان الأمريكيان الحالي دونالد ترامب والمنتخب جو بايدن مسيرات متنافسة في جورجيا عشية جولتي الإعادة التي ستحدد السيطرة على مجلس الشيوخ، بينما يواصل الرئيس جهوده الوقحة بشكل متزايد لإلغاء نتائج انتخابات 2020.









وأدلى ثلاثة ملايين ناخب في جورجيا بأصواتهم خلال فترة التصويت المبكر التي انتهت يوم الخميس - وهو رقم قياسي في انتخابات الإعادة في الولاية. تدفقت عشرات الملايين من الدولارات على الولاية ، حيث قضى السكان الأسابيع العديدة الماضية في قصف الإعلانات السياسية والتواصل لتشجيعهم على التصويت في انتخابات يوم الثلاثاء.









إذا فاز الديموقراطيون بالمقعدين - ليس بالأمر السهل - فسيكون مجلس الشيوخ منقسمًا بالتساوي، حيث تعمل كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب ، بمثابة التصويت الفاصل.





وإذا فاز الجمهوريون في أحد السباقات على الأقل، فسيظل ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئيس المنتخب لتحقيق أولويات السياسة العليا مثل الرعاية الصحية والضرائب والمناخ.









وتسلط زيارات بايدن وترامب إلى الولاية يوم الاثنين الضوء على إلحاح - والمخاطر - من السباقات المزدوجة التي ستشكل المشهد السياسي للسنوات الأولى من الإدارة القادمة.







