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أخبار العالم

للمشاركة فى القمة الخليجية.. ولى العهد السعودي يستقبل الوفود العربية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:51 ص
ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي
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أمينة الدسوقي
تنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41 فى محافظة العلا بـ المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور قادة الدول الخليجية والممثلين عنهم، حيث وصل نائب رئيس مجلس الوزراء العماني للعلا للمشاركة في القمة الخليجية.

كما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفد البحريني برئاسة الأمير سلمان بن حمد، كما وصل  محمد بن راشد إلى العلا برئاسة وفد إماراتي  للمشاركة فى قمة العلا.

ووفق ما نشرته صحية عكاظ السعودية ، فإنه من المقرر أن يلقي خادم الحرمين الشريفين خطابا فى الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية خاصة أنه سيكون محط أنظار واهتمام القادة والشعوب العربية والمحيط الإسلامي والدولى، ولك لما يمثله من خارطة طريق لتصحيح مسار دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك واستعادة التضامن.

وكان مجلس التعاون الخليجي أصدر بيانًا يوم الأحد الماضي، حول انعقاد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي ستنطلق من العُلا السعودية، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.

فيما قال أمين عام المجلس، نايف الحجرف،فى وقت: "نأمل أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدمًا إلى الأمام، تعزيزًا لأمن واستقرار دول المجلس. 

يُذكر أن مجلس التعاون قد أُسّس في 25 مايو 1981 وتألف من: السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والكويت والبحرين، ويجتمع قادة الدول في دورة عادية سنويًا. 

ويشار إلى أن من  ضمن المكتسبات التي حققها المجلس خلال مسيرته، في إطار مساعيه الحثيثة لتحقيق الوحدة الاقتصادية في عام 2025، تأسيس منطقة التجارة الحرة عام 1983، وإنشاء الاتحاد الجمركي عام 2003، والسوق الخليجية المشتركة في عام 2008، والاتحاد النقدي عام 2010.
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