للمشاركة فى القمة الخليجية.. ولى العهد السعودي يستقبل الوفود العربية

تنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41 فى محافظة العلا بـ المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور قادة الدول الخليجية والممثلين عنهم، حيث وصل نائب رئيس مجلس الوزراء العماني للعلا للمشاركة في القمة الخليجية.





كما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفد البحريني برئاسة الأمير سلمان بن حمد، كما وصل محمد بن راشد إلى العلا برئاسة وفد إماراتي للمشاركة فى قمة العلا.





ووفق ما نشرته صحية عكاظ السعودية ، فإنه من المقرر أن يلقي خادم الحرمين الشريفين خطابا فى الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية خاصة أنه سيكون محط أنظار واهتمام القادة والشعوب العربية والمحيط الإسلامي والدولى، ولك لما يمثله من خارطة طريق لتصحيح مسار دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك واستعادة التضامن.



