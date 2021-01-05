مواصفات وأسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo .. صور

شركة فيات تعتبر من الشركات العريقة في السوق المصري فيوجد لها محبين في مصر من 40 عام او اكثر مرورا بتاريخ مشرف من السيارات الاعتمادية في السوق قديما مثل سيارات فيات 128 و فيات 132 فكلها اسماء عريقة تترسخ في اذهاننا .
وطرحت مؤخرا شركة فيات السيارة فيات تيبو 2021 fiat tipo والتي تنتمى لفئة السيارات العائلية السيدان، والتي تتوافر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر ومتصل بفتيس مانيوال .
الأمان في فيات تيبو 2021 fiat tipo
فيات تيبو 2021 fiat tipo متاحة بالعديد من وسائل الأمان أبرزها الإيرباج وفرامل مانعة للانغلاق ABS ومثبت سرعة وجنوط إطارات أو سبور حسب الفئة ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالي 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .
فيات تيبو 2021 fiat tipo متاحة بالعديد من وسائل الأمان أبرزها الإيرباج وفرامل مانعة للانغلاق ABS ومثبت سرعة وجنوط إطارات أو سبور حسب الفئة ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالي 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .
مواصفات فيات تيبو 2021 fiat tipo
السيارة فيات تيبو 2021 fiat tipo متاحة في مصر بمحرك سعة 1600 سي سي قوة 110 حصان وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن متر و متصل بفتيس اوتوماتيك و المحركين يعملوا بنظام الجر الامامي .
كماليات فيات تيبو 2021 fiat tipo
تتوافر العديد من الكماليات في فيات تيبو 2021 fiat tipo أبرزها نظام التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش و فوانيس شبورة وجهاز تحديد المواقع GPS في اعلي فئة .
سعر فيات تيبو 2021 fiat tipo في مصر
فيات تيبو 2021 fiat tipo أول فئة مانيوال 198.900 ألف بدلًا من 191.900 جنيه
فيات تيبو 2021 fiat tipo النسخة الثانية مانيوال بسعر 213.900 جنيه
فيات تيبو 2021 fiat tipo النسخة الأولي أوتوماتيك بسعر 259.900 جنيه
فيات تيبو 2021 fiat tipo النسخة الثانية أوتوماتيك 301.900 جنيه
فيات تيبو 2021 fiat tipo النسخة الأولي أوتوماتيك هاتشباك 279.900 جنيه
فيات تيبو 2021 fiat tipo النسخة الثانية هاتشباك 319.900 جنيه