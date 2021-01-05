مواصفات وأسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo .. صور



شركة فيات تعتبر من الشركات العريقة في السوق المصري فيوجد لها محبين في مصر من 40 عام او اكثر مرورا بتاريخ مشرف من السيارات الاعتمادية في السوق قديما مثل سيارات فيات 128 و فيات 132 فكلها اسماء عريقة تترسخ في اذهاننا .









وطرحت مؤخرا شركة فيات السيارة فيات تيبو 2021 fiat tipo والتي تنتمى لفئة السيارات العائلية السيدان، والتي تتوافر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر ومتصل بفتيس مانيوال .





الأمان في فيات تيبو 2021 fiat tipo



فيات تيبو 2021 fiat tipo متاحة بالعديد من وسائل الأمان أبرزها الإيرباج وفرامل مانعة للانغلاق ABS ومثبت سرعة وجنوط إطارات أو سبور حسب الفئة ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالي 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .





فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

فيات تيبو 2021 fiat tipo

مواصفاتالسيارةمتاحة في مصر بمحرك سعة 1600 سي سي قوة 110 حصان وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن متر و متصل بفتيس اوتوماتيك و المحركين يعملوا بنظام الجر الامامي .كمالياتتتوافر العديد من الكماليات فيأبرزها نظام التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش و فوانيس شبورة وجهاز تحديد المواقع GPS في اعلي فئة .سعرفي مصرأول فئة مانيوال 198.900 ألف بدلًا من 191.900 جنيهالنسخة الثانية مانيوال بسعر 213.900 جنيهالنسخة الأولي أوتوماتيك بسعر 259.900 جنيهالنسخة الثانية أوتوماتيك 301.900 جنيهالنسخة الأولي أوتوماتيك هاتشباك 279.900 جنيهالنسخة الثانية هاتشباك 319.900 جنيه