سعر ومواصفات 500 X موديل 2021 في السوق المصري

وتحتوي أيضا على مجموعة من الكماليات ، وهي مصابيح أمامية وخلفية ، وسبويلر خلفي ، وحساسات ركن خلفية ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ، ومرايات كهربائية ، ومكيف هواء .









كما زودت الفئة الثانية من السيارة نفس المواصفات والتجهيزات بالإضافة إلى جهاز GPS، مع خاصية طي المرايات كهرباء وسقف بانوراما ،ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تنية عند الابتعاد عن المسار المحدد، وحساسات مطر، وغيرها.







