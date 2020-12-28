سعر ومواصفات 500 X موديل 2021 في السوق المصري

تعتبر سيارة فيات 500 X موديل 2021 من فئات السيارات الرياضية" الكروس أوفر" فهي مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعته1400 سي سي ويولد قوة 140 حصان ، مع عزم دوران أقصى 230 نيوتن. متر ، ومتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.
وتعتمد FIAT 500 على منظومة الجر الامامي ، فهي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 9.8 ثانية ،وبالنسبة لأستهلاك الوقود فهو 5.7 لتر ، عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم .
الفئة الاولي من فيات 500 X تتميز بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان منها الوسائد والستائر الهوائية ، مع فرامل مانعة للانغلاق ، ABS، وتوزبع الكترون للفرامل.
سعر الفئة الأولى "City cross" عند مستوى 379.9 ألف جنيه.
وسعرت الفئة الثانية "Cross "بنحو 429.9 ألف جنيه
وتعتمد FIAT 500 على منظومة الجر الامامي ، فهي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 9.8 ثانية ،وبالنسبة لأستهلاك الوقود فهو 5.7 لتر ، عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم .
الفئة الاولي من فيات 500 X تتميز بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان منها الوسائد والستائر الهوائية ، مع فرامل مانعة للانغلاق ، ABS، وتوزبع الكترون للفرامل.
وتحتوي أيضا على مجموعة من الكماليات ، وهي مصابيح أمامية وخلفية ، وسبويلر خلفي ، وحساسات ركن خلفية ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ، ومرايات كهربائية ، ومكيف هواء .
كما زودت الفئة الثانية من السيارة نفس المواصفات والتجهيزات بالإضافة إلى جهاز GPS، مع خاصية طي المرايات كهرباء وسقف بانوراما ،ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تنية عند الابتعاد عن المسار المحدد، وحساسات مطر، وغيرها.
اما سعر السيارة في السوق المحلي وفقا لما اكدته لفيات مصر هي :
سعر الفئة الأولى "City cross" عند مستوى 379.9 ألف جنيه.
وسعرت الفئة الثانية "Cross "بنحو 429.9 ألف جنيه