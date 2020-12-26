بدء طرازات فيات 500 المميزة في السعودية

أعلن الوكيل الرسمي لسيارات "ألفا روميو" و"كرايسلر" و"دودج" و" فيات " و"فيات بروفيشونال" و"جيب" و"رام" و"موبار" في المملكة العربية السعودية، انطلاق احدث طرازاتها وهي فيات 500 .





وعرض وكيل فيات في المملكة العربية السعودية من خلال معارضه وصلات العرض أحدث طرازات العام 2020 من مجموعة سيارات " FIAT " الأيقونية 500 و 500 سي ، و السيارة الكروس أوفر الرياضية فيات 500 إكس .





وأكد الوكيل أن شبكة الدعم الشاملة للشركة المتحدة للسيارات في مختلف أنحاء المملكة، ستوفر بشكل فوري قطع الغيار الأصلية من موبار (OEM Mopar) والمهندسين والفنيين المتدربين تدريبًا عاليًا، و تعزيز ذلك بشكل أكبر من خلال مراكز الصيانة السريعة والمنتشرة في انحاء المملكة، بالإضافة لتوفير خدمة دعم شاملة لما بعد البيع لضمان توفير تجربة ملكية فريدة لمالكي سيارات "فيات" في المملكة العربية السعودية،



