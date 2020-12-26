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سيارات

بدء طرازات فيات 500 المميزة في السعودية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
بدء طرازات فيات 500
بدء طرازات فيات 500 المميزة في السعودية
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كريم عاطف
أعلن الوكيل الرسمي لسيارات "ألفا روميو" و"كرايسلر" و"دودج" و"فيات" و"فيات بروفيشونال" و"جيب" و"رام" و"موبار" في المملكة العربية السعودية، انطلاق احدث طرازاتها وهي فيات 500 .

وعرض وكيل فيات في المملكة العربية السعودية من خلال معارضه وصلات العرض أحدث طرازات العام 2020 من مجموعة سيارات "FIAT" الأيقونية 500 و 500 سي ، و السيارة الكروس أوفر الرياضية فيات 500 إكس .

وأكد الوكيل أن شبكة الدعم الشاملة للشركة المتحدة للسيارات في مختلف أنحاء المملكة، ستوفر بشكل فوري قطع الغيار الأصلية من موبار (OEM Mopar) والمهندسين والفنيين المتدربين تدريبًا عاليًا، و تعزيز ذلك بشكل أكبر من خلال مراكز الصيانة السريعة والمنتشرة في انحاء المملكة، بالإضافة لتوفير خدمة دعم شاملة لما بعد البيع لضمان توفير تجربة ملكية فريدة لمالكي سيارات "فيات" في المملكة العربية السعودية، 

وأكدت الشركة المتحدة للسيارات أن الاستثمار في العلامة التجارية "فيات" في المملكة العربية السعودية، تؤكد علي ثقتها الكبيرة في المستقبل المشرق للاقتصاد السعودي وقطاع السيارات في المملكة، مدفوعة بـ "رؤية السعودية 2030" الطموحة، والزيادة الكبيرة في قاعدة العملاء التي تنامت أكثر مع السماح للسيدات بالقيادة في المملكة.
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