المفوضية الأوروبية توافق على الاندماج بين فيات وبيجو

وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج بين مجموعتي "بيجو أس آر" والتي تجم بين بيجو وسيتروين، وفيات كرايسلر الأمريكية، وذلك لتشكيل رابع أكبر مجموعة لإنتاج السيارات في العالم بشرط التزامهما بالحفاظ على المنافسة في مجال السيارات.



وفي نفس الوقت ستلتزم المجموعتان بشكل خاص بتوسيع اتفاق التعاون بين " بيجو اس آر" وتويوتا في الآليات التجارية الخفيفة الصغيرة، بالإضافة إلى تسهيل وصول المنافسين إلى شبكات إصلاح وصيانة المجموعتين لهذا النوع من السيارات، وفقا لبيان المفوضية الأوروبية.



والهدف من الاندماج بين الشركتين، والذي تم الإعلان عنه في نهاية عام 2019، هو تشكيل رابع أكبر مجموعة لتصنيع السيارات في العالم من حيق الحجم والثالثة من حيث الإيرادات، حيث ستضم أشهر العلامات التجارية مثل بيجو وسيتروين وأوبل وجيب وألفا روميو ومازيراتي معًا.



كما قررت المجموعتان استكمال مشروع ارتباطهما بحلول الربع الأول من عام 2021، وسيتم إطلاق اسم ستيلانتيس على المجموعة.



وصرحت نائب رئيس المفوضية المسؤولة عن المنافسة في الاتحاد مارجريت فيستاجر أن الوضع الآن يسمح باندماج بيجو اس آ و فيات كرايسلر حيث أن التزاماتهم ستسهل الدخول والتوسع في سوق الشاحنات الصغيرة الخفيفة في الأسواق الأخرى حيث تنشط شركتا صناعة السيارات حاليًا، فإن المنافسة ستظل قوية بعد الاندماج.



وقالت الشركتان اللتان تبلغ قيمتهما السوقية مجتمعة 52 مليار دولار إن أسهم ستيلانتيس ستُدرج في بورصة باريس وإيطاليا ونيويورك، وستعلن ستيلانتيس قريبا عن هيكلها الإداري الكامل، ويتوقع أن يحتفظ الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر مايك مانلي بدور مهم في الشركة.

