ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فولفو تكشف عن سيارة كهربائية جديدة في 2021

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:00 م
فولفو تكشف عن سيارة
فولفو تكشف عن سيارة كهربائية جديدة في 2021
Advertisements
محسن مجدي
أعلنت شركة فولفو السويدية تصنيعها محركات كهربائية جديدة في منشأة Skövde، حيث تخطط لإنشاء إنتاج كامل للمحركات الكهربائية داخل الشركة بحلول منتصف العقد المقبل.


وتهدف لزيادة مبيعاتها العالمية من سيارات كهربائية بالكامل بنسبة 50 بالمائة والباقي من السيارات الهجينة، وسيتم الكشف عن الجزء الثاني من خطتها في مارس 2021.


وتنوي فولفو مشاركة المزيد من المعلومات حول استراتيجيتها للمحركات الكهربية، وفى إطار ذلك قال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو، إنهم لن يعلنوا عن أى شىء حتى اللحظة، ولكنهم يعدون بأن السيارة ستكون ذات مظهر جميل للغاية.


وبسؤاله عن EV الجديدة إذا كانت ستحل محل V40 المتوقفة أضاف: "لكي تحقق فولفو أرباحًا، نحتاج إلى التركيز على أسعار أعلى، والمزيد من قطاعات السيارات المتميزة".


جدير بالذكر أن سامويلسون أشار فى تصريحات إلى أن فولفو تريد أن تصبح صانعة سيارات EV فقط بحلول عام 2030، ومن المحتمل أن يصبح الجيل القادم من سيارات الدفع الرباعي XC90، آخر طراز لها بمحرك احتراق وقود تقليدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فولفو تنوي تطوير سيارة كهربائية جديدة

خاصية جديدة من فولفو تراقب السائقين أثناء القيادة

مواصفات السيارة فولفو volvo xc60 موديل 2021.. صور

شاهد.. إصدار كهربائي وهجين من فولفو XC100 موديل 2023

مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور

ترشيحاتنا

تفاصيل 60 دقيقة في حريق المرج.. شهود عيان: فشلنا فى إخماد النيران والحماية المدنية أنقذت المنطقة من كارثة.. فيديو وصور

بعد حريق سيارته.. اليوتيوبر أحمد حسن يطالب بحقه من شركة سيارات شهيرة

خوفا من تفشي سلالة كورونا الجديدة .. نداء عاجل من النواب لوقف الرحلات من وإلى بريطانيا

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس

حقيقية غياب مروان محسن عن مباريات الأهلي لأسباب نفسية

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد تدابير الإغلاق ببلاده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة