فولفو تكشف عن سيارة كهربائية جديدة في 2021

أعلنت شركة فولفو السويدية تصنيعها محركات كهربائية جديدة في منشأة Skövde، حيث تخطط لإنشاء إنتاج كامل للمحركات الكهربائية داخل الشركة بحلول منتصف العقد المقبل.









وتهدف لزيادة مبيعاتها العالمية من سيارات كهربائية بالكامل بنسبة 50 بالمائة والباقي من السيارات الهجينة، وسيتم الكشف عن الجزء الثاني من خطتها في مارس 2021.









وتنوي فولفو مشاركة المزيد من المعلومات حول استراتيجيتها للمحركات الكهربية، وفى إطار ذلك قال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو، إنهم لن يعلنوا عن أى شىء حتى اللحظة، ولكنهم يعدون بأن السيارة ستكون ذات مظهر جميل للغاية.









وبسؤاله عن EV الجديدة إذا كانت ستحل محل V40 المتوقفة أضاف: "لكي تحقق فولفو أرباحًا، نحتاج إلى التركيز على أسعار أعلى، والمزيد من قطاعات السيارات المتميزة".







