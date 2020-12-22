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سيارات

شاهد.. النسخة الاختبارية من فيرارى بوروسانجوي موديل 2022

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:00 م
شاهد | النسخة الاختبارية
شاهد | النسخة الاختبارية من فيرارى بوروسانجوي موديل 2022
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محسن مجدي
ظهرت مؤخرًا للمرة الأولى الجيل الجديد من سيارة الكروس أوفر فيراري بوروسانجوي موديل 2022 في إيطاليا، وذلك أـثناء سيرها على الطرق العامة في بلدة مارانيلو فى عدد من الصور التجسسية، بعدما التقطتها عدسات الباباراتزي.

وتوضح الصور التجسسية الجديدة لـ فيراري بوروسانجوي أنها لا تشبه أي من الموديلات السابقة لذلك تحصل على مزيج من قطع فيراري ومازيراتي، وتأتي معظمها من ليفانتي، فالتمويهات تغطى السيارة بالكامل.

وأشارت التقارير أن النسخة الجديدة من السيارة فيرارى بوروسانجوى ستحل محل GTC4Lusso لدي الصانع الإيطالي، و جاءت بمصابيح أمامية و منخفضة وأخري خلفية دائرية، والتي تستوحي بعض التفاصيل من لامبورجيني أوروس و جاءت بغطاء محرك طويل للغاية.

زودت فيراري بوروسانجوي بمحرك V8 سعة 3.9 لتر مزدوج التوربو مثل GTC4Lusso T، بقوة 650 حصان، كما ستحصل على محرك أخر V12 سعة 6.3 لتر.

جدير بالذكر أن فيراري ستكشف عن بوروسانجوي بالأسواق بحلول عام 2022، وربما تلجأ فيراري للمحركات الكهربية فى سياراتها.
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