لامبورجيني أوروس المعدلة..الوحش الإيطالي يظهر في ثوبه الجديد | شاهد

قدمت شركة نوفيتيك تعديلات خاصة بالأيقونة العظيمة لامبورجيني أوروس تجعلها أكثر عنفًا في مواجهات السرعة، والتي تعد واحدة من إصدارات لامبورجيني الإيطالية، صاحبة الإطلالات الفاخرة والمميزة في عالم السيارات منذ أن تأسست عام 1963.





حصلت النسخة لامبورجيني أوروس المعدلة على ترقيات عديدة، واستمدت قوتها من سواعد محرك V8 بسعة 4000 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 771 حصان، وبعزم دوران بلغ 1032 نيوتن/متر، ويعد ذلك تفوق على النسخة القياسية بنسبة 130 حصان، 180 نيوتن/متر.





ومن خلال هذه القدرات الفنية فيمكن لـ لامبورجيني أوروس أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في فترة زمنية قدرها 3.3 ثانية فقط، وهذا يعني أنها تزيد عن النسخة القياسية بنسبة 0.3 ثانية، وبلغت السرعة القصوى للسيارة إلى 310 كم/ساعة والتي تعتبر أعلى بنسبة 5 كم/ساعة من أوروس القياسية.





تأتي لامبورجيني أوروس بتصميم خارجي مميز كعادة الشركة الايطالية، وتمتعت بمصابيح عدوانية وشبكات أمامية متقطعة المداخل، بالاضافة إلى جنوط رياضية سوداء تتخذ مظهر خلية النحل، ومن الممكن أن نرى منظومة المكابح بلونها الأخضر البراق، مع منظومة عادم رباعية، وعواكس ضوئية، وسبويلر خلفي أنيق.



