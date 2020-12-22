ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لامبورجيني أوروس المعدلة..الوحش الإيطالي يظهر في ثوبه الجديد | شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
لامبورجيني أوروس
لامبورجيني أوروس المعدلة.الوحش الايطالي يظهر في ثوبه الجديد
Advertisements
صبري طلبه
قدمت شركة نوفيتيك تعديلات خاصة بالأيقونة العظيمة لامبورجيني أوروس تجعلها أكثر عنفًا في مواجهات السرعة، والتي تعد واحدة من إصدارات لامبورجيني الإيطالية، صاحبة الإطلالات الفاخرة والمميزة في عالم السيارات منذ أن تأسست عام 1963.

حصلت النسخة لامبورجيني أوروس المعدلة على ترقيات عديدة، واستمدت قوتها من سواعد محرك V8 بسعة 4000 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 771 حصان، وبعزم دوران بلغ  1032 نيوتن/متر، ويعد ذلك تفوق على النسخة القياسية بنسبة 130 حصان، 180 نيوتن/متر.

ومن خلال هذه القدرات الفنية فيمكن لـ لامبورجيني أوروس أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في فترة زمنية قدرها 3.3 ثانية فقط، وهذا يعني أنها تزيد عن النسخة القياسية بنسبة 0.3 ثانية، وبلغت السرعة القصوى للسيارة إلى 310 كم/ساعة والتي تعتبر أعلى بنسبة 5 كم/ساعة من أوروس القياسية.

تأتي لامبورجيني أوروس بتصميم خارجي مميز كعادة الشركة الايطالية، وتمتعت بمصابيح عدوانية وشبكات أمامية متقطعة المداخل، بالاضافة إلى جنوط رياضية سوداء تتخذ مظهر خلية النحل، ومن الممكن أن نرى منظومة المكابح بلونها الأخضر البراق، مع منظومة عادم رباعية، وعواكس ضوئية، وسبويلر خلفي أنيق.

بالاضافة إلى العديد من مستشعرات الطريق والتي تزيد من عوامل الأمان والسلامة، إلى جانب مقصورة داخلية رائعة تتميز بالفخامة مزودة بأحدث أنظمة التحكم والرفاهية تجعلها أكثر إثارة للإعجاب.
لامبورجيني أوروس المعدلة..الوحش الإيطالي يظهر في ثوبه الجديد | شاهد
لامبورجيني أوروس المعدلة..الوحش الإيطالي يظهر في ثوبه الجديد | شاهد
لامبورجيني أوروس المعدلة..الوحش الإيطالي يظهر في ثوبه الجديد | شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيات تزيح الستار عن الجيل الجديد من أيقونتها 500.. صور

دودج تشارجر تعود للسوق بنسخة أكثر قوة

تعرف على مواصفات وأسعار السيارة كيا ريو 2020

بالسعر والمواصفات .. الوحش الياباني تويوتا فورتشنر 2021

لامبورجيني تستعرض عضلاتها على حلبة Lausitzring الشهيرة ..فيديو

تعرف على مواصفات وأسعار وحوش السيدان.. الألماني والفرنسي.. صور

ترشيحاتنا

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

حقيقية غياب مروان محسن عن مباريات الأهلي لأسباب نفسية

أسطورة مانشستر يونايتد: محمد صلاح لاعب بارد.. وبرشلونة وريال مدريد يرغبان في ضمه لهذا السبب

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

بشكل مؤقت.. رضوى الشربيني تعلن توقف حلقات برنامجها هي وبس

شرط جزائي 6 ملايين يورو.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد لتعديل عقده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد