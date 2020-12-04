لامبورجيني تستعرض عضلاتها على حلبة Lausitzring الشهيرة ..فيديو

استعرضت سيارة لامبورجيني أفنتادور SVJ قدراتها الهائلة من داخل أعرق حلبات السباق الشهيرة Lausitzring، حيث استطاعت تحقيق رقم قياسي مدة دقيقة وثمانية وعشرون ثانية و خمس أجزاء من الثانية، لتتفوق على الأيقونة هوراكان إيفو أحد أقوى إصدارات لامبورجيني الخارقة بفارق زمني لمدة بضعة أعشار من الثانية.





تستمد لامبورجيني أفينتادور SVJ قوتها من سواعد محرك طراز V12 بسعة 6500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 770 حصان ، وبعزم دوران بلغ 720 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من طراز ISR سباعي السرعات.





يذكر أن لامبورجيني أفنتادور SVJ قد حققت انتصارًا كبيرا أيضا بينها وبين منافستها SV ، وأظهرت SVJ تفوقها على قرينتها SV في سباقات التسارع، والتي انطلقت من داخل حلبة نوربرجرينج لتفوز بزمن يبلغ 6:44.97 ، في حين حققت أفينتادور SV زمنا يبلغ 6:59.73.





وإذا تحدثنا عن الشقيقة الصغرى من عائلة لامبورجيني والتي تحمل إسم هوراكان بيرفورمانتي، نجد أنها زودت بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر بتنفس طبيعي أيضًا، بقوة قصوى تبلغ 631 حصان و601 نيوتن/متر من عزم الدوران، وهي قوة وعزم أقل بكثير من قدرات أفينتادور SVJ، لتحقق بذلك لقب السيارة الخارقة صاحبة القدرات الخاصة من حيث التسارع والمناورة.





حصلت لامبورجيني أفنتادور SVJ على تصميم انيق للغاية، يظهر مفهوم السيارة الرياضية على أكمل وجه، وذلك بفضل المقدمة الانسيابية والفتحات الهوائية الواقعة بالصادم الأمامي.





وايضا الشبكات المميزة على جانبي العجلات الخلفية، وا لتي تحقق مفهوم الأداء الحركي لديناميكية الهواء ببراعة، بالإضافة إلى سبويلر لامبورجيني المميز عند السرعات.



