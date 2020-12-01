لامبورجيني ودوكاتي يكشفان عن دراجة نارية خارقة

أعلنت شركة دوكاتي العلامة التجارية العملاقة في عالم الدراجات النارية عن إصدارها لطراز دوكاتي ديافيل 1260 لامبورجيني الجديد محدود الإنتاج بالتعاون مع شركة لامبورجيني العالمية لصناعة السيارات الفاخرة .





وأوضحت شركة دوكاتي ان مصمميها قد استلهموا تصميم الدراجة من أحد الموديلات الأكثر جاذبيةً وتطورًا من إنتاج مصنع سانتا أجاتا بولونييزي وهو لامبورجيني سيان FKP 37.





وأكدت الشركة ان التصميم الخارجي للدراجة النارية ديافيل 1260 لامبورجيني هو نتاج للعمل المشترك بين تشينترو ستيلي "Centro Stile" لدى دوكاتي وتشينترو ستيلي "Centro Stile" لدى لامبورجيني.





وصممت ديافيل لامبورجيني من خلال إعادة تصميم أكثر العناصر المميزة في ديافيل ، وهى الجنوط مسبوكة وخفيفة وذات تصميم جديد، وتشبه جنوط السيارات بوضوح ، و منافذ الهواء وغطاء المشعاع مصنوعان من ألياف الكربون، بالإضافة الى وضع خامات خفيفة وعالية القيمة، مثل ألياف الكربون، للعديد من اجزائها مثل غطاء كاتم الصوت والجناح الخلفي وغطاء الخزان المركزي وغطاء المقعد وواقي الطين الأمامي والخلفي وغطاء التابلو وإطار المصباح الأمامي.





واستخدمت الشركة الدهانات المستخدمة في السيارة سيان FKP 37 ، لاستخدامها في الدراجة النارية ، فالهيكل يتميز بلون أخضر Verde Gea، بينما يتميز كل من الشاسيه والحوض السفلي و الجنوط المسبوكة باللون الذهبي Oro Electrum.





ويتميز المظهر الخارجي بوجود الرقم 63، وهو رقم هام بالنسبة لمصنع سانتا أجاتا بولونييزي، الذي تأسس في عام 1963. وبضرب هذا الرقم في عشرة، يكون لدينا 630 قطعة مُرَقَّمَة ستنتجها شركة دوكاتي.



