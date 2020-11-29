أسباب ظهور علامة Abs في لوحة قيادة السيارات

يعمل نظام ABS على منع انغلاق الفرامل حتى يستطيع السائق التحكم بأمان في السيارة انزلاقها في المنحدرات والطرق المبللة فيعمل هذا النظام على الحفاظ على توجيه السيارة لمنع انزلاق العجلات في مثل هذه الطرق.





فمصطلح ABS هو اختصار لكلمة "Anti lock barking" وظهور كلمة ABS في الشاشة الرقمية للمقصورة الرئيسية للسيارة بمثابة جرس إنذار لظهور خلل ما بمنظومة فرامل السيارة.





ويقدم موقع " صدى البلد" الإخباري في السطور القادمة أسباب ظهور علامة Abs على شاشة المقصورة الرئيسية للسيارة





1- انخفاض مستوى زيت الفرامل

عندما يحدث نقص في مستوى زيت الفرامل للسيارة فهذا يؤدي إلى عدم استجابة الفرامل أثناء الضغط عليها وهذا أمر خطير للغاية بشكل دائم لقياس مستوى زيت الفرامل بالسيارة .





2- تلف فيوزات الـ Abs





يجب دائما الحرص على عمل متابعة دورية لفحص فيوزات السيارة لأنه من الوارد جدا أن يكون السبب وراء ظهور كلمة Abs على الشاشة الرقمية هو وجود عطل في الفيوز الخاص لنظام الـ Abs للسيارة لذا وجب تغييره.





3- تلف جهاز تحكم الـ Abs

من المحتمل أن يكون السبب وراء إضاءة كلمة Abs في الشاشة الرقمية هو وجود خطأ كهربائي بسيط في كمبيوتر السيارة، وللتأكد إذا كان العطل في جهاز التحكم ام لا قم بغلق المحرك وافصل كابل البطارية ثم انتظر لمدة 30 دقيقة وقم بإعادة توصيل كابل البطارية مرة أخرى وإذا فشل الامر عليك التوجه إلى مركز الصيانة التابع له سيارتك.





4- تلف حساسات الـ Abs

عندما تتراكم الأتربة على حساس الـ Abs فهذا يتسبب في حدوث عطل بهذا الحساس وبالتلى تظهر إضاءة كلمة الـ Abs، فيجب دائما متابعة تنظيفه بالهواء حتى تتجنب إيقافه بشكل مفاجئ .



