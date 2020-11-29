ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
بالأسعار والمواصفات
بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية فى مصر
Advertisements
صبري طلبه
تمكنت السيارات الصينية من احتلال مكانة كبيرة بالسوق العالمية للسيارات، وخاصة داخل الأسواق المصرية، لما تحمله من مواصفات تكنولوجية حديثة وأسعار تنافسية، أضف إلى ذلك تنوع الإصدارات الصينية بين فئة السيدان والهاتش باك، ولكن من أبرز هذه الفئات كانت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من عائلة الـSUV. 

1- شيري تيجو 7 موديل 2021
تستمد السيارة شيري تيجو 7 قوتها من محرك تيربو مكون رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 145 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء DCT مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 2021 : 
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 277 الف جنيه.
الفئة الثانية كاملة التجهيزات أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 301 الف جنيه.

2- MG ZS موديل 2021 
حصلت السيارة MG ZS على محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها  123 حصان، و بعزم أقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/ متر، مدعم بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ZS 2021 :
الفئة الأولى موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 CC بسعر 254.990 جنيه.
الفئة الثانية موديل COMFORT 2021 محرك 1500 CC بسعر 269.990 جنيه.
الفئة الثالثة كاملة التجهيزات موديل 2021 محرك 1500 CC بسعر 287.990 جنيه.

3- جاك S4 موديل 2021
زودت جاك S4 بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة 147 حصان، وبعزم أقصى للدوران بلغ 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل سرعات من طراز CVT أتوماتيكي الحركة، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة في خلال 9.8 ثانية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة جاك S4 موديل 2021 نحو 278 الف جنيه.
بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور
بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور
بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور
بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور
بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور
بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على عائلة الـSUV لـ MG الصينية .. صور

مقارنة بين تويوتا كورولا و رينو ميجان 2021 بالسعر والمواصفات.. صور

مقارنة بين نيسان صني ورينو لوجان .. الأكثر تأثيرا في السوق المصري..صور

تعرف على مواصفات سوبارو XV وسعرها في السوق المصري ..صور

تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور

تعرف على مواصفات وأسعار MG5 و MG6 في مصر.. صور

ترشيحاتنا

عقب الاستغناء عنه.. أول رد فعل من حسام عاشور بعد تتويج الأهلى ببطولة إفريقيا

بملابس العمال.. محمد رجب يشارك متابعيه بصورة من كواليس ضربة معلم

اليوم.. طرح أراضي الإسكان الاجتماعي في 11 مدينة جديدة.. الأماكن والمواعيد

مليون ونصف شخص يوقعون على عريضة لاستبعاد آمبر هيرد من Aquaman 2

مواصفات وأسعار فولكس فاجن باسات 2021.. صور

علماء أمريكيون يتمكنون من تحديد البروتين المنظم للالتهابات في مرض تصلب الشرايين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

الأناقة الفرنسية..مواصفات وأسعار سيتروين سي اليزيه 2021 ..صور

معاملة النساء كالأميرات.. مقهى ياباني يقدم تجربة خيالية للهروب من تسلط الرجال| صور