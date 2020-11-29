بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

تمكنت السيارات الصينية من احتلال مكانة كبيرة بالسوق العالمية للسيارات، وخاصة داخل الأسواق المصرية، لما تحمله من مواصفات تكنولوجية حديثة وأسعار تنافسية، أضف إلى ذلك تنوع الإصدارات الصينية بين فئة السيدان والهاتش باك، ولكن من أبرز هذه الفئات كانت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من عائلة الـSUV.





1- شيري تيجو 7 موديل 2021

تستمد السيارة شيري تيجو 7 قوتها من محرك تيربو مكون رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 145 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء DCT مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 277 الف جنيه.

الفئة الثانية كاملة التجهيزات أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 301 الف جنيه.





2- MG ZS موديل 2021

حصلت السيارة MG ZS على محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 123 حصان، و بعزم أقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/ متر، مدعم بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ZS 2021 :

الفئة الأولى موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 CC بسعر 254.990 جنيه.

الفئة الثانية موديل COMFORT 2021 محرك 1500 CC بسعر 269.990 جنيه.

الفئة الثالثة كاملة التجهيزات موديل 2021 محرك 1500 CC بسعر 287.990 جنيه.





3- جاك S4 موديل 2021

زودت جاك S4 بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة 147 حصان، وبعزم أقصى للدوران بلغ 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل سرعات من طراز CVT أتوماتيكي الحركة، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة في خلال 9.8 ثانية.



