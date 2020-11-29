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سيارات

هيونداي تقدم عروض نهاية العام لـ سوناتا بالسعودية.. صور

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلن الوكيل الحصري للعلامة التجارية هيونداي بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، انطلاق عروض نهاية العام على طراز سوناتا 2.5 موديلات 2020 .

أوضح وكيل هيونداي ان العملاء الذين سيقومون بزيارة معرضهم ، سيقتنصون عروض نهاية الموسم والتي ستكون متاحة لفترة شهر نوفمبر وديسمبر الحالي والتي من خلالها يحصل كل عميل يقوم بشراء سوناتا على قسيمة شرائية بقيمة 5,000 ريال.

واكد عادل عزت المدير العام التنفيذي لوكالة هيونداي ، على أهمية هذه العروض التشجيعية على سيارات سوناتا من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات مع نهاية هذا العام، معربًا عن ثقته بنجاح هذه الحملة لأهميتها للعملاء الراغبين بتملك طراز سوناتا.

وقال: "نشجع جميع عملاءنا لاقتناص هذه الفرصة وزيارة معارضنا للاستفادة من العرض والاطلاع على كافة العروض المتاحة على باقي موديلات هيونداي ".

وأضاف الوكيل ان أي عميل يقوم بشراء سوناتا يحصل على قسيمة شرائية من LG  بقيمة 5,000 ريال سعودي،  وتأتي سوناتا بقسط شهري ميسر و بدون دفعة أولى ، بدون رسوم إدارية، 50 الف كم ضمان إضافي على المحرك.

بالإضافة الى ضمان المصنع لمدة 5 سنوات او 100.000 كم، عقد خدمة  لمدة سنتين/40 الف كم (ايهما يسبق)، خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالإضافة الى التأمين الشامل طوال سريان فترة عقد الجهة التمويلية.

والجير بالذكر ان السيارة سوناتا 2.5 موديلات 2020 ، تأتى بمصابيح LED الأمامية التي تعطي شعورًا بأنها عيون حادة تنظر إلى كل ما هو أمامها بحزم وشدة، كما أنها تدمج مصابيح نهارية بالخط الأبيض النحيف الفاصل بين غطاء المحرك وباقي أجزاء الهيكل لصنع شكل جمالي مميز ولكنه ليس بغريب علي سوناتا معشوقة الكثيرين.

وتستمد هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata قوتها من محرك T-GDI تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر 180 حصان وعزم 264 نيوتن. متر متصل بناقل أوتوماتيك 8 سرعات ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 13.15 كم/لتر و هو محرك قوي من هيونداي.

اما المقصورة الداخلية للسيارة سوناتا 2.5 موديلات 2020 تحتوى على لوحة قيادة مستوحاة من قبة قيادة إحدى الطائرات وبها شاشة عدادات الرقمية توحي لك وكأنها تمتلك أجنحة طائرات من طريقة تصميمها مع وجود إضاءة داخلية محيطة مما يطفئ عليك شعورا بالراحة اثناء القيادة .
هيونداي تقدم عروض نهاية العام لـ سوناتا بالسعودية.. صور
هيونداي تقدم عروض نهاية العام لـ سوناتا بالسعودية.. صور
هيونداي تقدم عروض نهاية العام لـ سوناتا بالسعودية.. صور
هيونداي تقدم عروض نهاية العام لـ سوناتا بالسعودية.. صور
هيونداي تقدم عروض نهاية العام لـ سوناتا بالسعودية.. صور
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