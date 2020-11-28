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سيارات

مواصفات دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 من لامبورجيني ..شاهد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
دوكاتي ديافيل ducati
دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 من لامبورجيني
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أعلنت شركة دوكاتي ducati رسميًا عن دراجة ديافيل ducati diavel 1260 لامبورجيني lamborghini محدودة الإنتاج، والتي وُصفت بأنها أول دراجة نارية تولد من تعاون بين دوكاتي ducati  ولامبورجيني lamborghini ، حيث تُستوحى من لامبورجيني سيان lamborghini sian .

تبدو دراجة دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 أكثر شراسة بكثير من ديافيل diavel 1260 القياسية، حيث تم تجهيزها بمآخذ هواء من ألياف الكربون، وأغطية رادياتير بالإضافة إلى واقيات طين مصنوعة من وغطاء خزان الوقود من ألياف الكربون، كما تم استخدام ألياف الكربون أيضًا على مشتت الهواء وغطاء كاتم الصوت وإطارات المصابيح.

 تستخدم دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 نفس طلاء لامبورجيني سيان lamborghini sian ونتيجة لذلك، فهي تتميز باللون الأخضر الفريد والذي يتناسب مع اللمسات الذهبية في أماكن متفرقة بالسيارة، كما توجد جنوط مقاس 17 بوصة، وشعارات “63” تكريمًا لتأسيس lamborghini عام 1963.

تستند السيارة على دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 وتتميز بمحرك سعة 1300 سي سي يولد قوة 160 حصان وعزم دوران 129 نيوتن.متر، كما تمتلك نظام تعليق قابل للتعديل بالكامل، ونظام مكابح بريمبو، وتشتمل المزايا الأخرى أجهزة قياس رقمية مقاس 3.5 انش، ونظام Quick Shift، ونظام وسائط متعددة يربط هاتفك بالدراجة.

وستتوفر دراجة دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 لامبورجيني محدودة الإنتاج بدءً من ديسمبر المقبل وسيقتصر إنتاجها على 630 وحدة فقط .

و طرحت شركة لامبورجيني  مؤخرا السيارة هوراكان lamborghini huracan sto بنظام دفع خلفي، بنسبة وزن إلى قوة تبلغ 2.09 كجم/حصان هذه القوة تُترجم بالفعل إلى أداء قوي على الطريق . 

تتسارع لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto من 0 إلى 100 كم/س في 3 ثوان فقط، ومن 0 إلى 200 كم/س في 9 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 310 كم/س، كما أنها معدة بشكل مثالي للمضامير الأكثر تطلبًا في العالم، إلا أنها مصممة للسير على الطرق . 

تصميم لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto مستوحي من طرازات Squadra Corse و الرفرف الخلفي مستوحى من سوبر تروفيو EVO، والذي يعمل كمأخذ هواء للمحرك، وفي الوقت نفسه، يتميز غطاء المحرك بمغرفة هواء مدمجة . 

تحصل السيارة لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto على زعنفة قرش وجناح خلفي قابل للضبط، وقنوات تبريد للمكابح الأمامية ومكابح بريمبو CCM-R، كما يأتي الهيكل مكون من ألياف الكربون بنسبة 75%.
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