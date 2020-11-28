مواصفات دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 من لامبورجيني ..شاهد

دوكاتي ducati رسميًا عن دراجة ديافيل ducati diavel 1260 لامبورجيني lamborghini محدودة الإنتاج، والتي دوكاتي ducati و لامبورجيني lamborghini ، حيث تُستوحى من لامبورجيني سيان lamborghini sian . أعلنت شركةرسميًا عن دراجةمحدودة الإنتاج، والتي وُصفت بأنها أول دراجة نارية تولد من تعاون بين





تبدو دراجة دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 أكثر شراسة بكثير من ديافيل diavel 1260 القياسية، حيث تم تجهيزها بمآخذ هواء من ألياف الكربون، وأغطية رادياتير بالإضافة إلى واقيات طين مصنوعة من وغطاء خزان الوقود من ألياف الكربون، كما تم استخدام ألياف الكربون أيضًا على مشتت الهواء وغطاء كاتم الصوت وإطارات المصابيح.





تستخدم دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 نفس طلاء لامبورجيني سيان lamborghini sian ونتيجة لذلك، فهي تتميز باللون الأخضر الفريد والذي يتناسب مع اللمسات الذهبية في أماكن متفرقة بالسيارة، كما توجد جنوط مقاس 17 بوصة، وشعارات “63” تكريمًا لتأسيس lamborghini عام 1963.





تستند السيارة على دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 وتتميز بمحرك سعة 1300 سي سي يولد قوة 160 حصان وعزم دوران 129 نيوتن.متر، كما تمتلك نظام تعليق قابل للتعديل بالكامل، ونظام مكابح بريمبو، وتشتمل المزايا الأخرى أجهزة قياس رقمية مقاس 3.5 انش، ونظام Quick Shift، ونظام وسائط متعددة يربط هاتفك بالدراجة.





وستتوفر دراجة دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 لامبورجيني محدودة الإنتاج بدءً من ديسمبر المقبل وسيقتصر إنتاجها على 630 وحدة فقط .





و طرحت شركة لامبورجيني مؤخرا السيارة هوراكان lamborghini huracan sto بنظام دفع خلفي، بنسبة وزن إلى قوة تبلغ 2.09 كجم/حصان هذه القوة تُترجم بالفعل إلى أداء قوي على الطريق .