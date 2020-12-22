سبير بنك تبدأ في اختبار سياراتها ذاتية القيادة في شوارع موسكو

كشفت شركة Sber Automotive Technologies التابعة لسبير بنك الحكومي الروسي عن أول سياراتها ذاتية القيادة في شوارع العاصمة الروسية موسكو.





وأكد البيان الصادر عن الخدمة الصحفية أن سيارة ذاتية القيادة تم اختبارها في ظروف شتوية قاسية، وتخضع السيارة للاختبارات في ظل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة التي تقل عن صفر، وفي ظروف الرؤية الضعيفة والصعبة أيضًا.





كما تخطط الشركة الآن لزيادة عدد سياراتها ذاتية القيادة إلى 10 سيارات، وذلك قبل نهاية العام الجاري، وسيستمر هذا العدد بالنمو العام المقبل.





كانت السيارة قد اجتازت سابقًا الاختبارات الأولية بنجاح، وحصلت على جميع التصاريح اللازمة للتحرك على الطرق العامة.





ومن المفترض أن تحصل السيارة على علامات مميزة من بينها الرمز A ، وخلال اختباراتها الحالية سيكون السائق موجود خلف مقودها تحسبًا لأي حالات اضطرارية، وذلك وفقا لشروط التشريعات الروسية التي تتعلق بالسيارات ذاتية القيادة.





تتولى مهمة قيادة هذه السيارة أجهزة كمبيوتر وتقنيات متطورة محليا، وتعتمد أنظمة التوجيه فيها على خرائط شركة 2GIS التي طورتها شركة تابعة لسبير بنك أيضا".





يذكر أن عرضت شبكة السيارات الكورية "كيا" تقنية جديدة تعمل بالذكاء، ذلك خلال معرض إلكترونيات المستهلك CES 2019 بلاس فيجاس، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشيل إكسبريس" ،وتساعد هذه التقنية السيارات ذاتية القيادة على التعرف على المشاعر البشرية.