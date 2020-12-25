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سيارات

أفضل سيارات استهلاكا للبنزين لعام 2020 ..صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
يبحث دائما محبو السيارات قبل الشراء عن السيارة الموفرة في استهلاك الوقود، وذلك بسبب انخفاض التكاليف المطلوبة لتشغيلها، وعلى الجانب الآخر فإن استهلاك السيارة بكمية أقل  للوقود الكثير من الانبعاثات الأمر الذي يجعلها أفضل لحماية البيئة.

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في هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز السيارات في السوق المصري أقل استهلاكا للوقود لعام 2020 .

سيتروين C4


Citroën Grand C4 SpaceTourer | MPV | Family cars
تحتوي سيارة سيتروين  C5 على محرك 1600 سي سي تربو، وبقوة 165 4 سلندر، كما تتسارع من 0 إلى 100 كلم في غضون 9.4 ثانية، وتأتي بمحرك أتوماتيك بـ6 سرعات، وتعمل بنظام الجر الأمامي.

ومنشأ هذه السيارة فرنسا، وارتفاعها 200 مم، وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.8 لتر لكل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 53 لترا.


 فيات 500

فيات 500 جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى
تتميز يات 500 بمحرك 4 سلندر بقوة 69 حصانا، وقوة عزم تصل إلى 102 نيوتن.متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة فحوالي 160كم/ساعة، وتستغرق حوالي 14.8 ثانية للانطلاق من سرعة صفر كم إلى 100كم،لا تحتاج سيارة فيات 500 أكثر من 4.7 لترات من الوقود.

سوزوكي فيتارا
أسعار سوزوكي جراند فيتارا في الإمارات - صور ومواصفات سوزوكي جراند فيتارا | يلاموتور
تتسارع السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara من 0 حتى 100كم خلال 13 ثانية و بها خزان الوقود يتسع الي 47 لتر وتستهلك من الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم .

سوزوكي فيتارا suzuki vitara تأتي بمحرك 1600 سي سي 120 حصان، وبعزم 156 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات.
 
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سكودا اوكتافيا

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 تأتي بمحرك TSI، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 9 ثوانٍ.
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