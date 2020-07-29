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أصل الحكاية

لمسات واختراعات.. «الحذاء والموزة» أسرار هوس محبي السيارات.. صور

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:10 م
لمسات واختراعات ..
لمسات واختراعات .. «الحذاء والموزة» أسرار هوس محبي السيارات
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منة الله عبد الحميد
يطارد حلم القيادة الكثير من محبي السيارات ويحلمون باستقلال سيارات فارهة والسير بسرعة جنونية في الشوارع الخالية للشعور بالحرية والانطلاق والتحرر من القيود. 

لم يكتف محبي السيارات باستقلالها فقط، بل وصل الأمر إلى اختراع سيارات جديدة تتناسب مع أهوائهم الشخصية، وترضي غرورهم وتلبي رغباتهم في استقلال شكل السيارة التي تتوافق مع أذواقهم، وبالفعل وتم تصنيع العديد من السيارات الفارهة التي تتمثل على أكثر من شكل على رأسها الموزة والحذاء والمقلوبة.


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لم يقتنع تلك الميكانيكي بشكل السيارة العادي، وفضل اختراع سيارة جديدة تلفت الأنظار، وقام بتصميم السيارة المقلوبة، السيارة مكونة من سيارتين مجمعتين، هما فورد رينجر موديل  1991 لبناء الجزء العلوي وسيارة وأف 150 موديل 1995 للجزء السفلي، ووضع مجموعة من العجلات لإعطاء خدعة بصرية عند مشاهداتها. 
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هل تخيلت يومًا أن تستقل سيارة على شكل فاكهتك المفضلة؟ من ضمن التقاليع وهوس محبي السيارات صمم ستيف بريثويت البريطاني الذي يعيش في إحدى الولايات الأمريكية فكرة مميزة، وهي استخدام سيارة فورد F-150 بيك آب 1993 كبداية لصنع سيارة الموزة بتصميم مبتكر بمساعدة شركة تعديل السيارات Muttant Brothers، وقد قرر ستيف أن يقود سيارته المميزة في جولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويقدم جولات ممتعة للأطفال.

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من أغرب الأفكار التي لم يتخيلها أحد هي صنع سيارة على شكل حذاء ذو كعب عالي لتستقلها السيدات وتشيف لهن لمسة جمالية تتناسب مع إطلالتهن. 
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اختراعات السيارات لم تنته وخصوصًا في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده في الوقت الحاضر فإذا اتاحت لك الفرصة لاختيار تصميم لسيارة .. ماذا تختار ؟ّ! 



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