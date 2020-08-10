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سيارات

فتح نوافذ السيارة يقلل استهلاك الوقود .. تعرف على السبب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:30 م
فتح نوافذ السيارة
فتح نوافذ السيارة يقلل استهلاك الوقود .. تعرف على السبب
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منة الله عبد الحميد
يحرص قائد السيارة على توفير استهلاك الوقود بصورة كبيرة مما يساهم في بقاء البنزين لفترات أطول بدون مجهود، لأن فتح النوافذ يجعل قائد السيارة يتخلى عن تشغييل لتكييف الذي يستهلك وقودًا بشكل أكثر من اللازم خصوصًا في ظل الرحلات الطويلة

لذلك ينصح خبراء السيارات بفتح نوافذ السيارة عند السفر لمسافات طويلة وتجنب فتح التكييف أثناء السير. 

لأن فتح النزافذ يساهم في الحد من استخدام مكيف الهواء عند احتساب المسافة الكلية المقطوعة؛ حيث تستهلك السيارة نحو نصف لتر من الوقود في مسافة تبلغ 100 كيلومتر.

فضلًا عن قدرة السائق في فتح أبواب السيارة، ثم البدء بتشغيل مكيف الهواء فور خروج هواء المقصورة الساخن، وغلق النوافذ عند بدء تشغيل المكيف.

وهناك بعض النصائح الهامة لتقليل استهلاك الوقود أبرزها تقليل السرعة العالية وعدم الضغط على دواسة البنزين أثناء المنحنيات والدورانات والاهتمام بالصيانة الدورية والتخلص من الحمولة الزائدة وضبط زوايا واتزان السيارة و إطفاء محرك السيارة عند الانتظار باستخدام مثبت السرعة. 

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