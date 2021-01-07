سكان محطة كهرباء المكس يستغيثون من مواطن يقوم بتربية الدواجن داخل شقته

أستغاث المواطن حسن السيد غريب من سكان مساكن محطة كهرباء المكس بمدخل وادى للقمر محافظة الاسكندرية ، فى رسالة عبر خدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من أستغلال شقه سكنية لتربية الدواجن تعرض السكان لخطر انتشار الأمراض .





ويقول فى رسالته : يوجد ساكن في عمارة 3 شقة 24 باسم تامر التابعي جمعة الذي يعمل في وزارة التربية والتعليم والمقيم في الهانوفيل العجمي ويستغل الشقة المذكور بمساكن محطة كهرباء المكس الخاصة بوالده المتوفي بغرض غير سكني وهو تربيه الدواجن بمساحة الشقة مما جعلها عبارة عن مزرعة .





وأضاف : لدينا اسر كبيرة في السن واطفال يتاذوا من الرائحة الكريهه الصادرة من فضلات هذه الدواجن ، كما يتسبب في انسداد في الصرف باستمرار ، فضلًا عن انتشار الحشرات بشكل كبير في فترة الليل. وتابع إن جارنا هذا لا يأبه بحياة جيرانه ولا يهمه سوى التربح دون مراعاة حقوق جيرانه . ولا يأبه بكافة الشكاوى التي تلقاها من قبلنا وغيرنا من الجيران، حتى أنه لا يوفر أدنى وسائل الحماية لهن ما يجعلن نخشى أن يصيبهم مرضًا ينتقل إلينا





وأشار : تسبب تربية الدواجن مخاطر صحية وبيئية كبيرة تهدد حياة المواطنين المجاورين لها، وتزيد نسبة التعرض لهذه المخاطر عند الحوامل والأطفال وكبار السن، وتؤدي بهم إلى الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية نحن الآن نخاف من انتشار وباء داخل المساكن و بالأخص فى ظل انتشار فيروس كورونا

مناشد المسئولين بحل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بصحة سكان المنطقة .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.