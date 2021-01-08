عرض الجمعة.. اشتر سامسونج Galaxy S10 بـ 6160 جنيهًا

لا جدال أن هاتف Samsung Galaxy S10 نجح فى ترك بصمة واضحة بين الهواتف الرائدة االعاملة بنظام أندرويد، وهي عادة الفئة S المميزة من الصانع الكوري الجنوبي سامسونج، حيث أفضل شاشة و تجربة إستخدام فى آن واحد، لذلك هو هدف الملايين من عاشقي أندرويد، ولكن يعيبه سعره المرتفع، وبفصل هذا العرض تستطيع الحصول عليه بسعر منخفض.





بحسب تك رادار التقني، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy S10 سعة 128 جيجابايت من منصة إيباى الشهيرة.

، فى 3 ألوان هي الأخضر و الأزرق و السيلفر، مقابل سعر 392 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 6160 جنيهًا.





جاء Galaxy S10 بتصميم معدني بالكامل مع واجهتين من الزجاج، وشاشة كبيرة كاملة قياس 6.1 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، مع طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش والصدمات Corning Gorilla Glass 6، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.





يحتوى سامسونج Galaxy S10 على معالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9820 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحتي تخزين داخلية 128 و512 جيجابايت، ويمكن إضافة ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.





يحتوى Galaxy S10 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و 16 و 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل متواجدة أسفل الشاشة لتوفير أقصى استفادة ممكنة من الرؤية، بالإضافة لميزة تصوير الفيديو بقدة 4k لأول مرة فى كاميرا أمامية.





يملك الهاتف بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.



