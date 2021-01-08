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أخبار العالم

استقالة جديدة تضرب إدارة ترامب بسبب أحداث الكونجرس

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي دايفوس أعلنت استقالتها من منصبها على خلفية أحداث الكونجرس.

وكانت وزيرة النقل في إدارة الرئيس دونالد ترامب،  إيلين تشاو، أعلنت أمس  استقالتها من منصبها في أول خطوة من نوعها يقدم عليها وزير في إدارة ترامب. 

واستقال مستشاران بارزان للأمن القومي وموظفون آخرون من إدارة ترامب، في وقت سابق، فيما قال مسئولون أمس إن مزيدا من الاستقالات متوقعة قريبا.

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونجرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"
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