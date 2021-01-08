شاهد| تعرف على ألوان سامسونج Galaxy S21 التى سيطرح بها





وبحسب موقع فون آرينا التقني بات يمكنك حجز نسختك من هاتف Galaxy S21 مقابل 50 دولار أمريكي من على الموقع الرسمي لـ سامسونج، والذى سيصدر فى 3 فئات هي S21 وS21+ و S21 Ultra.





و لعل من أبرز الأسئلة لمحبي هواتف سامسونج الرائدة، ما هي الألوان التى سيصدر بها الهاتف، ليكشف احدث تقرير عن الهاتف بقائمة الأوان كل إصدار من الهاتف.





Galaxy S21 :

1- البنفسجي الفاتح

2- الأسود

3- السيلفر





+ Galaxy S21 :

البنفسجي الفاتح





Galaxy S21 Ultra

1- الأسود 2- السيلفر





جدير بالذكر أن شركة سامسونج، نشرت أول فيديو رسمى دعائى لهواتف Galaxy S21 القادمة منذ 6 أيام، التى لأول مرة تأتى مع إضافة القلم الذكى S Pen مع الهاتف.



