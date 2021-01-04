سامسونج ترفض إعلانا لبيع Galaxy S21 Ultra بـ 5 ملايين روبل من شركة كافيار.. لهذا السبب

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية رفضت إعلان لبيع هاتف Galaxy S21 Ultra ب 50 مليون دولار من شركة كافيار الروسية المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة والتى تصدرها غالبا بالذهب، وذلك قبل الإعلان عن الهاتف رسميا.





وبحسب موقع Phone Mantra فإن شركة كافيار الروسية قد نشرت على موقعها الرسمى نسخة من الذهب لهاتف Galaxy S21 Ultra وعرضت المواصفات الخاصة به ، كما قامت بوضع رابطا لشراء الهاتف .









وقامت شركة سامسونج من شركة كافيار إزالة إعلانها للهاتف حتى مجئ موعد إطلاق الهواتف الرسمى والذى سيكون يوم 14 يناير المقبل فى كوريا الجنوبية، ومن ثم ستطلقه بعدها فى عدد الدول سيكون أولها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا ومن ثم بعدها فى باقى الدول.





وفقا للموقع فإن نفس العرض قامت شركة كافيار بعرضه على شركة آبل قبل إطلاق هواتف آيفون 12 ، والتى صدرت فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، ووافقت شركة آبل على العرض حتى قبل الإعلان الرسمى للهواتف.





وستعلن شركة سامسونج إلى جانب سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21 التى ستصدر بدون شواحن على خطى شركتا آبل وشامى، عن جهاز Galaxy SmartTag للتعقب بالإضافة إلى سماعات الأذن Galaxy Buds Pro وذلك فى يوم 14 يناير المقبل عبر حدث مباشر على الإنترنت نظرا لتفشى فيروس كورونا.



