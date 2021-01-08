كمل صلاته في الجنة.. القصة الكاملة لوفاة مزارع أثناء سجوده في البحيرة

شهدت قرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حالة من الحزن والفزع، عقب وفاة أحد أهالي القرية، أثناء أداء صلاة العشاء الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة.

يوضح محمد عاطف أحد أهالي القرية، أن المتوفي يدعى حسين محمود شكر، مزارع ويبلغ من العمر 45 عامًا"، وقام بأداء صلاة المغرب وكان في حالة صحية جيدة، وعاد أثناء صلاة العشاء لأداء الفريضة وتوفي أثناء السجود في صلاة ركعتي السنة.

وأشار عاطف، إلي أنه كان يعاني من مرض الضغط ولكنه كان بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض المرض أثناء صلاة المغرب، مضيفًا أنه يتسم بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين أهالي القرية، موضحًا أنه متزوج ولديه طفلان.

وكان قد شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وفاة أول مؤذن بمسجد قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور، بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي الشيخ ياسر محمد إبراهيم المنياوي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونعي أهالي قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور، خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، الشيخ ياسر محمد إبراهيم المنياوي، متأثرا بإصابته بفيروس، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.





ويذكر أن شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، أمس الخميس، وفاة أول سيدة وجنينها، أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل العزل المنزل.





أوضح أحد أقاربها ، إنها تدعي "إبتسام. م. ا" تبلغ من العمر 23 سنة، متزوجة منذ ما يقرب من سنة، بعد حملها بشهور قليلة شعرت بأعراض برد شديدة وعلى الفور تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أثبتت إصابتها بفيروس كورونا وخضعت العزل المنزلي حتى تدهورت الحالة الصحية ولقلت أنفاسها الأخيرة.





ويذكر أن شهدت محافظة البحيرة، أول حالة وفاة من الأطفال بفيروس كورونا المستجد، حيث توفت الطفلة "جوري. م" تبلغ من العمر سنة وأربعة أشهر، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل الحجر الصحي بمستشفى الأطفال بالإسكندرية.





تتراجع الأحداث عندما أصيبت والدتها التي تعمل ممرضة بمدينة دمنهور في منتصف شهر ديسمبر، بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، خضعت للعزل المنزل داخل منزلها، وبعد أسبوع من الإصابة تم ظهور الأعراض علي نجلتها الصغيرة وعلى الفور تم إجراء مسحة طبية والتي اثبت إيجابية التحاليل.





تم احتجاز الطفلة داخل عزل مستشفى الأطفال بالإسكندرية في نهاية شهر ديسمبر لتلقي العلاج اللازم تدهور حالتها الصحية بداية الأسبوع الجاي وتوفت مساء أمس بعد نقص نسبة الأكسجين.





ويذكر أن كشفت مصادر طبية بمحافظة البحيرة، عن إصابة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية لها.

وأكد المصدر الطبي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن النائبة تتمتع بصحة جيدة وتخضع العزل المنزلي خلال فترة العلاج، مشيرًا إلى أن أثبت إيجابية التحاليل أمس الأحد وعلى الفور تم نقلها إلى الاستراحة الخاصة بها في مدينة دمنهور لتلقي العلاج اللازم.

أوضح المصدر، أن تم إجراء مسحة طبية لجميع المخالطين لنائب المحافظ داخل ديوان عام المحافظة، وتم ظهور النتيجة اليوم وتأكيد سلبيتها لجميع المخالطين.

وكان قد تداول رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر إصابة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، ومُتمنين الشفاء العاجل وعودتها سريعا لمواصلة جهودها وأعمالها.

وكان قد شهدت محافظة البحيرة، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، إصابة اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد بفيروس كورونا المستجد ويخضع للعزل المنزلي حتي الآن.

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