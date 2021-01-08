بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن جمال وأنوثة حورية فرغلي

تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة التي صدمت جمهورها ومحبيها، مما جعلهم يتعاطفون معها، وينشرون العديد من الصور لها.





وتتميز حورية فرغلي ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة والتى تزيد من أناقتها وجمالها وتكشف عن رشاقتها وقوامها المثالى.





ومن الناحية الجمالية تعتمد حورية على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع بشرتها.





وقد قالت الفنانة حورية فرغلى، إنها تنتظر منذ سنة كاملة فتح سفارة أمريكا حتى تتمكن من الاستمرار في تلقى العلاج، منوهة إلى أن صحتها جيدة جدا، ولكنها تعانى من تغير في شكلها وصوتها، إضافة إلى أنها لم تعد لديها القدرة على الشم والتذوق، مضيفة: "بخاف لو حصل حريقة مقدرش أكتشفها بسرعة بسبب تعطل حاسة الشم".







وأشارت الفنانة حورية فرغلى، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن أزمة مرضها مستمرة منذ 3 سنوات، موضحة أن الله عز وجل ينعم على عباده بنعم كثيرة لا تعدّ ولا تحصى.







وأكدت أن أكثر ما جرح مشاعرها اتهام الجمهور لها بأن عمليات التجميل كانت السبب الرئيسي وراء كل ما حدث لها، وتابعت: "أنا كنت ملكة جمال مصر 2002 ومش محتاجة تجميل".







وروت حورية فرغلي ما حدث معها، قائلة إن الحصان اختل توازنه وسقطت على وجهها، فكانت حادثة عصيبة أدت لخضوعها إلى العديد من العمليات، متابعة: "أنا عملت 38 عملا فنيا في 7 سنين والناس مش بتقف معايا في الشدة"، مضيفة: "تعرضت للتنمر كثيرا بسبب مرضى لكن أنا بنت ومش متجوزة أو مخطوبة ومش ببص على نفسي في المراية من عامين وفقدت الثقة في نفسي كسيدة".







وأكملت حورية فرغلي: "محدش قدر شغلي في ساحرة الجنوب، وصعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده إلا لما ارجع زي الأول وأنا عندي 44 سنة".







وتابعت حورية فرغلي: "أنا حابسة نفسي بقالي 10 شهور في غرفة نومي، وأنا كنت فاكرة إن أصحابي بيحبوني لكن لأ".





