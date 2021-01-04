كنت فاكرة زملائي بيحبوني.. حورية فرغلي: صعبان عليّ نفسي ومش ببص في المراية من سنتين

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها تنتظر فتح السفارة الأمريكية للحصول على الفيزا من أجل السفر لإجراء عملية في الأنف.





وأضافت حورية فرغلي في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنا كنت فاكرة أن زملائي بيحبوني ومحدش بيسال عليا من الوسط الفني بعد مرضي".





وتابعت حورية فرغلي: "انا عملت 38 عملا في 7 سنين والناس مش بتقف معايا في الشدة"، مضيفة: "تعرضت للتنمر كثيرا بسبب مرضى لكن انا بنت ومش متجوزة او مخطوبة ومش ببص على نفسي في المراية من عامين وفقدت الثقة في نفسي كسيدة".





وأكملت حورية فرغلي: " محدش قدر شغلي في ساحرة الجنوب، وصعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده الا لما ارجع زي الأول وانا عندي 44 سنة".





وتابعت حورية فرغلي: "انا حابسة نفسي بقالي 10 شهور في غرفة نومي، وانا كنت فاكرة ان اصحابي بيحبوني لكن لأ".





وأكملت حورية فرغلي: "لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".