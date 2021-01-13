أفضل علاج لآلام الرقبة والكتف

العلاج بالثلج أو الحرارة

قد يساعد وضعبعد فترة وجيزة من إجهاد الرقبة في الحد من التورم، تميل تطبيقات الثلج إلى أن تكون أفضل لمدة 10 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة. يساعد العلاج الحراري ، مثل الاستحمام بماء دافئ أو استخدام وسادة تدفئة ، على إرخاء العضلات وإرخائها ، مما قد يقلل أيضًا من الألم ويحسن نطاق الحركة.

مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية

إذا كان الألم والتصلب سيئين بما يكفي للحد بشكل كبير من الحركة في اتجاه واحد أو أكثر ، فقد يُنصح بتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. يمكن أن تشمل بعض الأمثلة إيبوبروفين أو نابروكسين أو أسيتامينوفين.

التمدد اللطيف أو التدليك الذاتي

تقييم الألم وتعديل النشاط

علاج آلام الرقبة والكتف

إذا كان ألم رقبتك وكتفك خفيفًا ، يمكنك المساعدة في تخفيف الألم بالعلاجات المنزلية، لمزيد من الأعراض الشديدة ، استشر الطبيب.





جرب بعض النصائح وطرق الوقاية التالية في المنزل:

خذ استراحة من الرياضة أو الأنشطة الأخرى التي قد تؤدي إلى تفاقم المنطقة.

استخدم كيسًا من الثلج على المنطقة في الأيام الثلاثة الأولى بعد أن يبدأ الألم، لف كيس الثلج في منشفة واستخدمه لمدة تصل إلى 20 دقيقة ، 5 مرات في اليوم، سيساعد هذا في تقليل التورم.

كمادة دافئة . استخدم الحرارة باستخدام ضمادة دافئة أو

تناول مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية .

ارتدِ غلاف كتف مسكن للألم لتقليل التورم والألم.

قم بتدليك منطقة العنق والكتف بلطف.