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مرأة

تمارين فعالة لعلاج آلام الرقبة

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:30 م
تمارين فعالة لعلاج
تمارين فعالة لعلاج الام الرقبة
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اسماء محمد
تسبب الام الرقبة الكثير من المتاعب للمصاب بها مما يجعله يبحث عن حل فعال وسريع للتخلص منها .
يمكنك علاج الام الرقبة بممارسة بعض التمارين ولكن بضوابط وشروط معينة نعرضها في التقرير التالي، وفقا لما ذكره موقع " webmd".

 أبدأ التمرين

طالما قال طبيبك أنه لا بأس ، يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن لتخفيف التصلب والألم، الراحة لفترة طويلة ، عادة أي أكثر من يومين ، ستجعل من الصعب عليك التحرك مرة أخرى.

لا تمارس الرياضة إذا كنت تعاني من ألم شديد في الرقبة أو ضعف في يديك أو ذراعيك، إذا حصلت عليه أثناء ممارسة الرياضة ، فتوقف على الفور واتصل بطبيبك.

التمارين التي يجب أن تمارسها

إمالة الرقبة: من وضعية الجلوس ، قم بإمالة رأسك لأسفل حتى تلمس ذقنك صدرك، شغل هذا المنصب لمدة 5 ثوان، العودة إلى وضع البداية وتكرار، افعل هذا خمس مرات.

إمالة الرقبة من جانب إلى جانب: من نفس وضع البداية ، قم بإمالة رقبتك باتجاه كتف واحدة ، مع توجيه أذنك، استمر لمدة 5 ثوان ثم عد إلى وضع البداية، افعل هذا خمس مرات على كل جانب.

العنق بدوره: انظر إلى الأمام مباشرة ، ثم أدر رأسك إلى جانب واحد ، مع الحفاظ على ذقنك على نفس المستوى، افعل هذا خمس مرات على كل جانب.

شد الرقبة: أمسك باقي جسمك بشكل مستقيم ، وادفع ذقنك للأمام ، وشد حلقك. استمر لمدة 5 ثوان، من نفس وضع البداية ، ادفع ذقنك للخلف واستمر لمدة 5 ثوان، مارس تمرين الإطالة للأمام والخلف خمس مرات لكل منهما إذا تسببت أي من هذه التمارين في ألم شديد أو ضعف في يديك أو ذراعيك ، فتوقف فورًا وتحدث مع طبيبك.

متى سيزول الألم؟

آلام الرقبة شائعة ولكنها ليست خطيرة في العادة. يجب أن يخف الألم في غضون أسبوعين. يجب أن يستغرق الشفاء التام 4-6 أسابيع، عندما تبدأ رقبتك بالشعور بالتحسن ، يمكنك فعل المزيد مما اعتدت عليه، حتى لو ترك الألم ، لا تتوقف عن ممارسة الرياضة.

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