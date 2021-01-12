بحسب أسبابها.. علاج بروز عظمة الرقبة من الخلف

احمِ نفسك من هشاشة العظام عن طريق استهلاك الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم وفيتامين د. إذا كنت تعاني من حالة طبية تمنعك من امتصاص الكالسيوم من الطعام ، فقد يصف لك طبيبك مكملات الكالسيوم كـ



يجب عليك ممارسة الرياضة بانتظام لتقليل خطر الإصابة بترقق العظام والسمنة كـ علاج بروز عظمة الرقبة من الخلف ، وتناول نظام غذائي صحي يتكون من جميع المجموعات الغذائية.

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إذا كنت في سن اليأس أو تجاوزت سن 51 ، يجب زيادة كمية الكالسيوم من 1000 ملليجرام في اليوم إلى 1800 ملليغرام في اليوم، لتجنب الحاجة إلى علاج بروز عظمة الرقبة من الخلف، ولكن عليك سؤال طبيبك دائمًا قبل زيادة تناول الكالسيوم ، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أو إذا كان لديك تاريخ عائلي من مرض طبيبك دائمًا قبل زيادة تناول الكالسيوم ، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أو إذا كان لديك تاريخ عائلي من مرض هشاشة العظام





يمكن أن يكون علاج بروز عظمة الرقبة من الخلف حالة طبية أو دواء، والتخلص من الآثار الجانبية لدواء موصوف (مثل تلك المستخدمة لعلاج السمنة، و متلازمة كوشينغ (حالة نادرة حيث يحتوي الجسم على الكثير من هرمون الكورتيزول)، و هشاشة العظام (حالة تؤدي إلى ترقق العظام)، و استخدام الستيرويد على المدى الطويل.







من الأفضل علاج بروز عظمة الرقبة من الخلف من خلال معالجة الحالة الأساسية التي تسببت في ذلك. في بعض الحالات ، يمكن للجراحة التجميلية إزالة رواسب الدهون. ومع ذلك ، ما لم يتم علاج السبب أيضًا ، فقد يعود الحدبة.





وإذا كان الحدبة أحد الآثار الجانبية لدواء موصوف ، فتحدث إلى طبيبك حول تغيير جرعتك أو تبديل علاج بروز عظمة الرقبة من الخلف . لا تتوقف أبدًا عن تناول الأدوية الموصوفة بدون إذن طبيبك، إذا كان نتوءك ناتجًا عن السمنة ، فقد يساعد اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة في علاج بروز عظمة الرقبة من الخلف .



