منها سرطان عنق الرحم.. خمسة أسباب محتملة لآلام الرقبة والكتف

يرجع إصابة بعض الأشخاص بألم في الرقبة والكتف لعدة أسباب، في كثير من الحالات ، قد يكون مصدر إزعاج بسيط بسبب الصدمة أو الإصابة، في بعض الأحيان ، يمكن أن يشير إلى حالة خطيرة ، مثل مرض الشريان التاجي.

في هذه المقالة ، نستكشف الأسباب المختلفة لألم الرقبة والكتف. نناقش أيضًا خيارات العلاج واستراتيجيات الوقاية.



أسباب آلام الرقبة والكتف



فيما يلي خمسة أسباب محتملة لألم الرقبة والكتف المتزامن ، إلى جانب العلاجات المناسبة.

سرطان عنق الرحم

يشير الناس أحيانًا إلى داء الفقار الرقبية على أنه التهاب مفاصل الرقبة.

مع تقدم الناس في السن ، تتدهور الأقراص والمفاصل الموجودة في الرقبة. يعاني أكثر من 85٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر من داء الفقار الرقبية.

العلامات الأكثر شيوعًا هي آلام الرقبة وتيبسها ، ولكن قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص.

تشمل المؤشرات الأخرى لداء الفقار العنقي ما يلي:

صداع الراس

إحساس بطحن أو فرقعة عند لف الرقبة

خدر وضعف في اليدين أو الذراعين أو الأصابع

مشكلة في المشي

فقدان التوازن

ضعف في الساقين

تشنجات عضلية في العنق والكتفين

علاج او معاملة

لا يحتاج معظم الناس إلى جراحة لعلاج داء الفقار الرقبية. تشمل خيارات العلاج :

علاج بدني

الأدوية ، مثل الأسيتامينوفين ، أو الأدوية المضادة للالتهابات ، أو مرخيات العضلات

يرتدي طوق عنق الرحم الناعم

الجليد والحرارة والعلاجات المحلية الأخرى

الحقن المستندة إلى الستيرويد ، مثل كتلة فوق الجافية العنقية ، أو كتلة مفصل عنق الرحم ، أو إحصار الفرع الإنسي

الترددات اللاسلكية

التهاب الجراب تحت الأخرم

التهاب الجراب تحت الأخرم هو سبب شائع لألم الكتف.

الجراب عبارة عن أكياس سائلة حول مفاصل الجسم تساعد على التزليق والسماح بالحركة. يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الجراب تحت الأخرم من التهاب في الأكياس الموجودة داخل مفصل الكتف.

يقترح الأطباء أن الأشخاص غالبًا ما يصابون بهذه الحالة بعد الأنشطة العلوية المتكررة أو الصدمة في الكتف. قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من آلام في الرقبة.

علاج او معاملة لآلام فقرات الرقبة

كما هو الحال مع داء الفقار الرقبية ، فإن معظم علاجات التهاب الجراب تحت الأخرم غير جراحية. وتشمل هذه:

راحة

أدوية مضادة للإلتهاب خالية من الستيرود

علاج بدني

حقن الكورتيكوستيرويد

العلاج بالموجات فوق الصوتية

اعتلال الجذور عنق الرحم

عادة ما يشير الناس إلى اعتلال الجذور العنقي على أنه عصب مقروص . مع هذه الحالة ، يتم ضغط أو ضعف جذر العصب في العصب الفقري.

يمكن أن ينتشر ألم العصب المقروص بعيدًا عن الرقبة وقد ينتشر إلى:

ذراع

رقبه

صدر

اعلى الظهر

أكتاف

في الشباب، يحدث اعتلال الجذور عنق الرحم عندما أقراص من الغضروف بين الفقرات في الرقبة ينفتق أو تجربة الصدمة.

في كبار السن ، عادة ما يكون اعتلال الجذور العنقي نتيجة لحالة تنكسية .

علاج او معاملة

هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن الجراحة تقدم مزايا مقارنة بالعلاجات غير الجراحية. يقول الأطباء أن أكثر من 85٪ من حالات اعتلال الجذور العنقية الحاد يتم حلها دون أي علاج في غضون 8-12 أسبوعًا.

ومع ذلك ، يمكن أن تساعد العلاجات غير الجراحية في تقليل التهاب جذر العصب. وتشمل هذه:

الأدوية المضادة للالتهابات عن طريق الفم

علاج بدني

حقن الستيرويد على طول العمود الفقري

وضعية النوم

في بعض الأحيان ، يستيقظ الناس مع وجع في الرقبة أو الكتف أو الظهر.

لا يوجد بحث يدرس على نطاق واسع العلاقة بين وضعية النوم والألم. ومع ذلك ، قد يرغب الأشخاص في تعديل وضع نومهم لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد في تقليل آلام الرقبة.

يمكن أن تؤثر المراتب والوسائد وأوضاع النوم على الضغط الواقع على عنق الشخص وكتفه وعموده الفقري أثناء نومه.

علاج او معاملة

لا توجد إرشادات حالية لمساعدة الأشخاص على اختيار أنسب مرتبة ووسادة لتناسب وضع نومهم. لذلك ، قد يتطلب اختيار هذه المنتجات بعض التجربة والخطأ.

مرض القلب التاجي

قد يعاني الأشخاص المصابون بألم مفاجئ وغير مبرر في الرقبة والكتف من حدث قلبي ، ويجب عليهم التماس العناية الطبية الطارئة.

قد يعانون من الذبحة الصدرية ، وهي عرض شائع لمرض الشريان التاجي ، والذي يحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن القلب. يمكن أن يكون الألم الناتج عن الذبحة الصدرية مثل الضغط أو الانضغاط في الصدر.

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مرتبطة. قد تحدث هذه الأعراض في مكان مختلف من الجسم عن الأعراض الرئيسية.

على سبيل المثال ، قد ينتشر ألم الذبحة الصدرية إلى الكتفين أو الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر. في بعض الأحيان ، قد يعاني الأشخاص أيضًا من اضطراب في المعدة .

علاج او معاملة

يجب على أي شخص يعتقد أنه يعاني من الذبحة الصدرية أن يلتمس العناية الطبية الطارئة.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الذبحة الصدرية أو مرض الشريان التاجي قد يكون لديهم رذاذ النتروجليسرين الذي يمكن أن يساعد في تخفيف الألم عن طريق التوسيع السريع للأوعية الدموية التي تغذي القلب.

تمارين وتمتد

يجب أن يأخذ الأشخاص الذين يعانون من آلام في الرقبة والكتف من المهام المتكررة استراحة لمدة 5-10 دقائق لكل ساعة من العمل.

تشمل التمارين والتمارين التي يمكن للأشخاص القيام بها في محطة عملهم ما يلي:

تتغاضى الكتف

انزلاق الرأس

مرخي الرقبة

لفة الكتف

تمتد الصدر

الوقاية

في دراسة نُشرت في مجلة Pain ، نظر الباحثون في الألم لدى أكثر من 12000 عامل من 18 دولة مختلفة. كان معظم هؤلاء الأشخاص ممرضات وعاملين في المكاتب وعاملين آخرين يقومون بمهام يدوية بأذرعهم.

وجد الباحثون أن الألم الموضعي في الرقبة كان أكثر شيوعًا لدى العمال الذين أبلغوا عن استخدام لوحات مفاتيح الكمبيوتر لفترات طويلة.

ارتبط ألم الكتف الموضعي بالمهن التي يرفع فيها الناس أذرعهم لفترات طويلة من الزمن.

ووجدت دراسات أخرى ذكرها الباحثون أن المهن التي يتخذ فيها الأشخاص مواقف غير مريحة ويتعاملون مع المواد يدويًا مرتبطة بألم في الرقبة والكتف.

تتضمن بعض المواقف المحرجة المرتبطة بالألم أعمال الكمبيوتر والوظائف التي يعمل فيها الأشخاص بأيديهم فوق ارتفاع الكتف.

لمنع آلام الرقبة والكتف في العمل ، يجب على أصحاب العمل والموظفين مناقشة طرق تجنب إجهاد الرقبة والكتف لضمان بيئة عمل آمنة.

وفقًا لمجلس السلامة الوطني ، يمكن الوقاية من إصابات مكان العمل ، ويتحمل كل من أصحاب العمل والموظفين مسؤولية السلامة في مكان العمل.



متى ترى الطبيب

عندما يعاني الناس من آلام في الرقبة والكتف بدون سبب واضح ، يجب عليهم مراجعة الطبيب الذي يمكنه فحص السبب.

إذا لم تكن مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية فعالة ، فيمكن للناس أيضًا التحدث مع أخصائي طبي من أجل التشخيص وخطة العلاج.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام الرقبة والكتف المتزامنة ، قد يجد الأطباء صعوبة في التمييز بين مشكلة الكتف أو الرقبة.

في هذه الحالات ، سيحتاج الأطباء إلى الحصول على تاريخ طبي شامل وإكمال الفحص البدني الكامل. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تصوير طبي.

تشمل الأدوات الأخرى التي قد يستخدمها الأطباء لتشخيص آلام الرقبة والكتف تخطيط كهربية العضل وحقن انتقائية لجذر العصب.



مصدر المعلومات موقع mediacl news today.