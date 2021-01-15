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أخبار العالم

يرى النور خلال 8 أشهر .. تعرف على مميزات أول لقاح سعودي ضد كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:27 م
لقاح ضد كورونا -
لقاح ضد كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
كشفت الأكاديمية السعودية الدكتورة إيمان المنصور، الأستاذة المساعدة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن المميزات التي يتمتع بها اللقاح السعودي ضد كورونا عن باقي اللقاحات حيث أشارت الي  أن اللقاح السعودي يعتمد على تقنية DNA، والتي لا تحتاج إلى درجات حرارة باردة، وهو الأمر الذي يسهل عملية نقله.

جاءت ذلك في تصريحات متلفزة لها في برنامج "120" علي قناة الإخبارية السعودية. 

وقالت :  يمكن حفظ اللقاح في درجات تبريد 4 مئوية، بجانب إمكانية تخزين اللقاح  لمدة عام كامل "، مؤكدة أن هذه السمات تساعد الدول التي لا تملك بنية تحتية جيدة في حفظ اللقاح وتوصيله إلى المناطق النائية.

وأشارت  رئيسة الفريق البحثي المعني بمشروع اللقاح الي أنه وبعد إخضاعه للتجارب السريرية، سيتم الوقوف على مأمونيته في عملية منفصلة، ثم الدخول في مرحلة قياس فعاليته.

وأوضحت الدكتورة " المنصور" انه سيكون هناك عملية تقييم لكل مرحلة من مراحل إنتاج اللقاح للوقوف علي مدى نجاحه وصولًا إلى الحصول على ترخيص الإنتاج، متوقعة أن يتم الانتهاء من هذه المراحل خلال 8 أشهر.
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